Il premier Alexandre de Croo e suo figlio fianco a fianco per Télévie: così hanno gonfiato il contatore (video)

A margine della grande serata di Télévie, il nostro giornalista Mathieu Cole è andato a incontrare il Primo Ministro presente sulla scena. Alexandre de Croo ha confermato una voce fino a quel momento: sì, suo figlio partecipa a Télévie a modo suo. “Mio figlio giocherà”Egli ha detto. “Sembra che ci sia una maratona di videogiochi e quando gli ho dato il nome del gioco, mi ha detto che lo sapeva, quindi sì, avrebbe giocato”.

Inchiodato al divano dei giocatori, De Croo viene visto con un joystick in mano ed è visibilmente a suo agio con il gioco nonostante sia un po’ intimidito dalle telecamere. Il presidente del Consiglio ha anche provato a dedicare qualche minuto al gioco con l’adolescente.

Sabato pomeriggio, il montepremi totale per i Giochi della 24 Ore è stato di € 19.300 grazie al concetto di “Trasmissione di beneficenza”.

quest’anno, Télévie ha raccolto 10.039.185 euro, in soli 7 mesi. Infatti, a causa del Corona virus, la 34a edizione di Télévie è andata in scena in un periodo più breve del solito. “E’ una grande edizione quella che si è conclusa questa sera, 7 mesi dopo l’edizione precedente, la prima nella storia di Télévie, che si svolge solitamente una volta all’anno. La folla di persone, talenti ed energie, è straordinaria”ha reagito Philippe DeLossin, amministratore delegato di RTL Belgio.