Roman Reigns anticipa la sua partenza dalla WWE

Poco prima di WrestleMania Backlash, la WWE ha tenuto uno spettacolo non televisivo sabato 7 maggio a Trenton, nel New Jersey. Ai fan è stato offerto un assaggio dello speciale live action di stasera nell’arena mentre Roman Reigns ha difeso la sua cintura di campionato del mondo contro Drew McIntyre nell’evento principale.

Mentre crescono le voci su di lui che si unisce a suo cugino – The Rock – verso Hollywood, Roman Reigns prende il microfono dopo la sua vittoria per parlare agli spettatori, e Ha colto l’occasione per stuzzicare la sua partenza dalla WWE. L’eroe ci dice:

“Sono stato qui alcune volte negli ultimi 10 anni. Sto iniziando ad entrare in una nuova fase della mia carriera. Sinceramente, non so se ci tornerò mai più. Se è così, lo farei solo come dire grazie per tutti questi anni di supporto.” >>

A dire il vero, non è una città in cui la WWE va spesso. L’ultima volta che le Superstars hanno combattuto a Trenton è stato nel 2019. Quanto a capo tribùNel 2017, ha affrontato Samoa Joe prima di affrontare Drew McIntyre 5 anni dopo.

Tuttavia, possiamo aspettarci presto la fine della sua carriera di wrestler? Sta andando a WrestleMania 39 per uno dei suoi ultimi match in WWE? Domande che al momento restano senza risposta.

In ogni caso, Roman Reigns si unirà agli Usos a WrestleMania Backlash per affrontare Drew McIntyre e RK-Bro. Vivremo lo spettacolo con voi Contrazione !

Credito immagine: WWE