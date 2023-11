Il Papa ha rinviato alcuni incontri: qual è il suo stato di salute? Il Vaticano vuole essere rassicurato

“Le condizioni di salute del Papa sono buone e stabili. Non soffre di febbre e le sue condizioni respiratorie sono in netto miglioramento”, ha detto in un comunicato il portavoce vaticano Matteo Bruni, mentre venerdì il Papa argentino dovrà prendere l’aereo per Dubai per partecipare alla cerimonia. Conferenza sul clima delle Nazioni Unite

Ha aggiunto: “Le radiografie hanno escluso la polmonite, ma hanno mostrato un’infiammazione ai polmoni che ha causato alcune difficoltà respiratorie. Per aumentare l’efficacia del trattamento, il trattamento antibiotico viene somministrato per via endovenosa”.