Il paese più sicuro al mondo è l’Europa

Come ogni anno, l’Istituto per l’Economia e la Pace presenta i suoi risultati Sistemalo Paesi considerati i più sicuri al mondo. Questo rapporto fornisce un’analisi completa basata su dati su vari argomenti come il livello di pace nel paese, il suo valore economico, ma anche la sua capacità di sviluppare una società pacifica. Il Global Peace Index copre il 99,7% della popolazione mondiale. Viene calcolato utilizzando 23 indicatori qualitativi e quantitativi provenienti da varie fonti e misura lo stato di pace in tre aree: il livello di sicurezza e protezione sociale, l’entità del conflitto nazionale e internazionale in corso e il grado di militarizzazione.

L’Europa è valida

L’Islanda è al primo posto per il secondo anno consecutivo con un indice di 1.124. Si noti che più basso è l’indice, più sicuro è il Paese. L’Istituto per l’Economia e la Pace precisa però che: “Il Paese ha registrato un peggioramento del punteggio complessivo del 4% a causa di un leggero aumento del tasso di omicidi e dell’indice relativo all’impatto del terrorismo. Questo è infatti il ​​primo anno in cui si registrano attività terroristiche nel Paese. Quattro persone sono state arrestate e accusate di aver pianificato attacchi terroristici contro il governo islandese“.

Al secondo posto troviamo la Danimarca con un indice pari a 1,31. Questo è un altro posto rispetto alla classifica dell’anno scorso. Completa infine il podio un altro Paese del Vecchio Continente, l’Irlanda, che ha un indice pari a 1.312. Il primo paese fuori Europa è la Nuova Zelanda con un indice di 1.313. E il Belgio? Il nostro Paese è al ventesimo posto. Per quanto riguarda i tre Paesi meno sicuri al mondo, troviamo in fondo alla classifica Siria, Yemen e Afghanistan, con indicatori superiori a 3.

I dieci paesi più sicuri al mondo:

1. Islanda

2. Danimarca

3. Irlanda

4. Nuova Zelanda

5. Austria

6.Singapore

7. Portogallo

8. Slovenia

9. Giappone

10. Svizzera

