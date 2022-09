Il nuovo stock di PS5 è previsto in Belgio venerdì 15 settembre, scopri dove effettuare l’ordine

Questa è la prima volta nel settore dei videogiochi: Sony ha annunciato un aumento di prezzo per la sua PlayStation 5 due anni dopo il suo lancio. Sbrigati a ordinare la tua console prima dell’aumento dei prezzi pubblicizzato!

Perché la PlayStation 5 non è ancora disponibile?

Ben noto e riconosciuto nell’industria dei videogiochi, il PlayStation 5 È la console Sony più chiacchierata. Ciò è dovuto in particolare alle sue eccezionali prestazioni che offrono un’esperienza di gioco unica. Con la PS5, vivi il tuo gioco come se fossi lì. Dal suo lancio nel novembre 2020, i giocatori hanno iniziato ad acquistare alcune delle azioni PS5 disponibili. Ma cosa spiega questa carenza? È semplicemente la pandemia globale che ha colpito la produzione hardware di Sony. In effetti, mancano i componenti principali della PS5. Quindi è impossibile soddisfare una domanda che è ovviamente superiore all’offerta. Quindi, che si tratti dell’edizione standard o dell’edizione digitale, è quasi un miracolo metterci le mani sopra.

Dove acquistare la tua PS5 in Belgio prima dell’aumento di prezzo annunciato da Sony?

Oltre al raddoppio della carenza di scorte presso i venditori, ci aspettiamo un aumento del prezzo della PS5. Sony ha infatti annunciato che due versioni di PlayStation 5 vedranno un aumento molto presto. perché ? Semplicemente a causa dell’inflazione che sta colpendo anche il settore dei videogiochi. Ora aspettati di trovare la PS5 Standard Edition a circa € 549 invece di € 499 e la PS5 Digital Edition a € 449 invece di € 399. Con un aumento che va dal 10% al 12,5%, potrebbe essere più difficile acquistare una PlayStation 5. Non aspettare oltre e ordina la tua PlayStation velocemente prima che i prezzi salgano!

Controlla lo stock di PlayStation 5 in Belgio direttamente presso questi rivenditori:

→ magazzino de PS5 nel mercato posteriore

→ magazzino de PS5 su DreamLand

→ magazzino de PS5 su Coolblue

→ magazzino de PS5 su Amazon

→ magazzino de PS5 su Fnac

→ magazzino de PS5 su MediaMarkt

