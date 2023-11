Il nuovo album di Gaston, uno dei più grandi errori secondo Hugues Dayez

Quando il redattore Spiro Delaf gli ha chiesto del suo stile di lavoro, ha risposto: “Volevo che il mio consiglio rispettasse pienamente il lavoro di Franquin. Quindi prima di iniziare con le pagine, ho deciso di creare un database. Ho pazientemente ritagliato tutte le tavole originali di Franquin e alla fine ho ottenuto 10.000 piccoli file che ho taggato per trovare facilmente riferimenti a questi oggetti, personaggi, ambientazioni o situazioni.“

“Quindi, ha ingenuamente ammesso che stava copiando e incollando. Hughes aggiunge. “Ciò significa che quando prova a disegnare una lampada da scrivania, fa clic sul modello di file ‘lampada da scrivania’. Quindi ovviamente il lettore principale pensa che sia fatto bene. Ma sì, è fatto bene perché è simile a un bambino dotato che traccia con molta attenzione tutte le tendenze dei personaggi: quando ha bisogno che Gaston alzi la mano, va a cercarla nella vignetta 724 quando ne ha bisogno.“.

Se questo approccio non soddisfa lo storico, lo spiega aggiungendo:Sono molto triste per questo stilista che aveva uno stile e un mondo, Navel, che stava prendendo slancio, che aveva molto successo. Aveva il suo stile di disegno. È sempre triste vedere un autore con il proprio stile e successo autocensurarsi e cancellare il proprio stile per fare l’opera di un falso, l’opera di un’imitazione.“