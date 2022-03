“Il n’a aucun sens”: ce film que Sandra Bullock rimpianto amèrement d’avoir tourné

Ordina nel 1994, Velocità fut un enorme cartone al botteghino. Porté par un duo Keanu Reeves-Sandra Bullock aux petits oignons, il film d’azione genere 350 milioni di dollari di recensioni per 30 milioni di dollari di budget. La tentation de produire una suite était donc grande. Mai Velocità 2 a foncé droit dans le mur.

“Je suis toujours embarrassée”

Jusqu’à ce jour, l’actrice de 57 ans rimpianto d’avoir participé à cette suite en pleine mer et sans queue ni tête réalisée trois années plus tard. “Ce film n’a aucun sens. Je suis toujours embarrassée de l’avoir fait”, at-elle confié à Daniel Radcliffe, son partenaire dans Le Secret de la Cité Perdue, dans le cadre d’une intervista comune. Keanu Reeves avait eu plus de flair et avait declinato la proposta. “À l’époque, je n’ai pas donné de retour après la lecture du script. Je voulais vraiment travailler avec Sandra Bullock (…) et j’amais Velocità, mais un paquebot de croisière ? Je n’avais rien contre les artist impliqués, mais à ce moment je sentais que ça n’allait pas le faire”, un expliqué l’acteur récemment. Sur le moment, ce choix lui avait coûté cher, puisque la Fox a ensuite refusé de travailler avec lui durant une décennie.