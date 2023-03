Il Mississippi è stato devastato da un uragano che ha ucciso almeno 23 persone

UNAlmeno 23 persone sono state uccise quando un tornado ha attraversato il Mississippi, lasciando una scia di paesaggi devastati, ha detto sabato il governatore del Mississippi meridionale.

“È una tragedia”, ha detto su Twitter il governatore Tate Reeves, riferendosi ai “danni devastanti” dopo che l’uragano ha attraversato il fiume Mississippi venerdì notte, a più di 150 chilometri da ovest a est.

E il bilancio potrebbe peggiorare.

Sfortunatamente, questi numeri dovrebbero cambiare “verso l’alto”, ha detto su Twitter il Mississippi Emergency Services (MSEMA). Le squadre di ricerca e soccorso sono in missione per trovare le vittime.

A Rolling Fork, una cittadina di circa 2.000 abitanti nel Mississippi occidentale, le immagini di sabato mattina hanno mostrato file di case strappate dalle loro magre fondamenta, strade disseminate di detriti e auto capovolte sui tetti. Anche due rimorchi sono stati accatastati uno sopra l’altro.

Gli alberi sono stati sradicati e pezzi di metallo avvolti attorno ai tronchi mentre il terreno era ancora in piedi ma traballante per una casa.

“Quasi tutto” in città è stato spazzato via, ha detto per telefono ad AFP Patricia Perkins, una residente di 61 anni.

“La maggior parte dei negozi è stata distrutta dall’uragano”, dice questo commesso in un negozio di ferramenta.

“La mia città non esiste più”

“Entrare in città è stato complicato” ieri sera, ha detto per telefono ad AFP Ricky Cox, proprietario di un’azienda di sementi a Rolling Fork.

Con l’oscurità in arrivo, non è stato facile valutare i danni, ma al mattino presto è stato “molto peggio di quanto immaginassi”, ha detto il 61enne.

“So che due amici hanno perso la vita”, spiega, e che il tornado “ha colpito direttamente le loro case”.

Alla CNN, il sindaco di Rolling Fork Eldridge Walker ha confermato: “La mia città non esiste più”.

Secondo il consigliere comunale, molte vittime sono state individuate e rimosse dalle macerie delle loro case, per essere portate in ospedale e curate.

“Le case che sono state sconfitte possono essere sostituite, ma non puoi sostituire le vite”, ha detto Eldridge Walker.

“Le perdite si faranno sentire in queste città per sempre”, ha scritto il governatore Tate Reeves in un tweet, chiedendo preghiere per le vittime e le loro famiglie.

Secondo l’ABC, almeno 13 persone sono morte nella contea di Sharkey, insieme a tre nella vicina contea di Carroll e altre due nella contea di Monroe.

Separatamente, un agente di polizia della contea di Silver City, Humphreys, ha segnalato un decesso alla ABC.

“perseveranza”

“Abbiamo sentito un rumore, come se fosse un treno, per circa 45 secondi a un minuto; poi è finito”, ha detto alla CNN Woodrow Johnson, il funzionario locale della contea di Humphrey, a proposito del tornado.

Chiaramente commosso, ha detto, ha perso la sua casa.

Woodrow Johnson ha aggiunto: “Siamo forti, persevereremo e ci riprenderemo”.

Mallory White di MSEMA ha detto alla WJTV locale che la “priorità a questo punto” è garantire “la sicurezza dei quartieri e identificare le persone per verificarne la sicurezza”.

Gli avvisi di tornado sono stati emessi venerdì per diverse contee del Mississippi.

Sabato alle 2:48 (07:48 GMT), la filiale del National Weather Service (NWS) a Jackson, Mississippi, ha notato che “l’orologio dell’uragano è stato revocato in tutta l’area interessata”.

“Nella nostra regione sono attese più piogge e più temporali”, ha scritto su Twitter, sottolineando che “non dovrebbe essere forte in base alle previsioni”.

Questo fenomeno meteorologico, per quanto impressionante e difficile da prevedere, è relativamente comune negli Stati Uniti, soprattutto nel centro e nel sud del Paese.

A dicembre 2021, circa 80 persone hanno perso la vita dopo che i tornado hanno colpito il Kentucky.

Joe Biden reagisce

Il presidente Usa Joe Biden ha parlato di “immagini strazianti” nel Mississippi (sud), colpito da un uragano che ha ucciso almeno 23 persone.