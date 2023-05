Il Milan “non Leo Messi” in vista della semifinale di Champions League, avverte il quotidiano italiano

Rafael Leo partirà dal Milan stasera contro l’Inter, ma Cassetta avverte il portoghese che ‘Leo non è Messi’, quindi i rossoneri devono ‘giocare insieme’ per mantenere vive le loro speranze.

Martedì i rossoneri affronteranno i rivali cittadini dell’Inter nel ritorno della semifinale di Champions League.

Leo ha saltato l’andata della scorsa settimana per un infortunio muscolare, ma stasera tornerà nell’undici titolare.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza, tuttavia, ritiene che la stella rossonera da sola non basterà per portare il Milan alla finale di Istanbul.

“Il Milan ringrazierà Leo? No, se non gioca da squadra”, ha scritto il giornalista nella sua rubrica sulla carta stampata di martedì (pag. 8).

“Un solo giocatore non può superare una sconfitta per 2-0, si chiama Leo Messi, l’unico calciatore contemporaneo con licenza eccezionale. Come in passato lo sono stati Pelé, Cruyff, Maradona e altri.

“Inoltre, Leo sta recuperando da un infortunio muscolare. Niente di grave, ma il suo ritorno è urgente perché la partita di stasera è degna di una finale. Un’impresa rara, difficile da raggiungere ogni stagione. Un rapido recupero darà a Leo una possibile rimonta. , quindi Il Milan tiene le dita incrociate.

“Leo non cambierà nulla se il Milan non gioca compatto con la giusta spaziatura tra le linee. Il Milan è stato costretto a inseguire l’Inter dopo un primo tempo sconnesso che non ha funzionato la scorsa settimana.

Il Milan dovrà trovare la costanza di movimento, sei giorni fa nel secondo tempo ha in qualche modo reagito e creato qualche occasione che potrebbe aprire ancora una rimonta.

Leo ha segnato solo un gol in 10 partite di Champions League in questa stagione, ma ha fornito anche due assist, di cui due contro il Napoli nei quarti di finale.

“Per questo è un attaccante e un trequartista”, ha spiegato Vernazza.

“Leo da solo, senza un Milan rigenerato, non può invertire la tendenza, ma senza Leo le possibilità del Milan sono scarse”.

Il fuoriclasse portoghese si è infortunato in una partita di Serie A contro la Lazio all’inizio di questo mese, quattro giorni prima dell’andata della semifinale contro l’Inter.

In totale, ha segnato 13 gol in 44 partite in tutte le competizioni. Il suo contratto a San Siro scade a giugno 2024, ma presto firmerà con i rossoneri un contratto da 7 milioni di euro fino al 2028.