Giro 2023: pesante caduta dell’italiano Alberto Pettiol dopo aver colpito un assistente

Proseguono i test per i corridori del Giro 2023. Le delusioni si sono moltiplicate dall’inizio del Giro d’Italia, con decine di corridori risultati positivi al Covid-19. Tempo particolarmente capriccioso. Questo martedì 16 maggio è caduta la pioggia in agenda per la decima tappa del Giro tra Scandiano e Viareggio, che ha pregiudicato i partecipanti.

La tappa ha visto una schiacciante sconfitta: Jonathan Milan, Pavel Sivakov, Jay Wynne, Eric Fetter… Poco prima degli ultimi 50 chilometri di gara, il ciclista lussemburghese Michel Ries L’austriaco si è schiantato violentemente contro il muro prima di trascinare con sé Postlberger. Pochi secondi dopo, l’italiano Alberto Pettiol, l’assistente che è venuto ad aiutare i due corridori, si è scontrato frontalmente. Più paura che danno agli occhi, i due uomini si alzano subito per urlarsi addosso.

Questo Giro 2023 non è la fine dei problemi di corridori e organizzatori. Quest’ultimo ha annunciato che parte della via di venerdì dovrà essere raschiata dai 2.469 m della vetta del passo del Gran San Bernardo. Sono stati “Cima Caffè”. soggetto a zona Il rischio valanghe è elevatoNon è possibile rimuoverlo pulendo le strade.

