Il governo italiano gli sospende il reddito di cittadinanza

Una festa del lavoro speciale. Il governo italiano metterà fine al suo “reddito di cittadinanza”., l’equivalente francese della RSA, ha annunciato questo lunedì 1 maggio la leader di estrema destra Georgia Meloni. Con il tasso di disoccupazione tra i 15 ei 24 anni che raggiunge il 22%, il capo del Consiglio dei ministri vuole incoraggiare i giovani a lavorare.

L’anno scorso il reddito di cittadinanza ha permesso a più di un milione e mezzo di famiglie italiane, che vuol dire quasi 4 milioni di persone, ricevi 550 euro al mese per vivere. Non accadrà presto, poiché il governo Maloney considera la misura troppo costosa e la vede come uno strumento di welfare. “Noi facciamo la differenza tra chi non può lavorare e chi può”, ha ragionato in un video postato sui social.

Dal 1° gennaio 2024 verrà modificato il reddito da residente Un test di ammissione con condizioni rigorose. Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha condannato la mossa per criminalizzare i poveri. Come segno, i sindacati si sono riuniti per la loro manifestazione il 1° maggio a Potenza, nel sud del Paese, dove si concentra la maggior parte dei percettori di reddito residenti.

