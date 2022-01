Webuild italiano firma un accordo da 16 miliardi di dollari

Webuild (ex Salini Impregilo), azienda leader in Italia nel settore delle costruzioni, ha annunciato martedì di aver firmato un mega-contratto da 16 miliardi di dollari per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Dallas e Houston, nello stato americano del Texas.

Si tratta di uno degli accordi più importanti mai raggiunti dalla squadra italiana. Il progetto porterà la tecnologia del treno giapponese ad alta velocità Shinkansen negli Stati Uniti, ha affermato Weblet in una nota. I treni tra Dallas e Houston correranno a velocità inaudite fino a 320 km/h negli Stati Uniti, collegando le due città in 90 minuti.

Presentato come uno dei progetti più importanti in termini di infrastrutture negli Stati Uniti, il progetto ha portato al primo accordo preliminare tra Texas Central e Webled nell’ottobre 2018, poi ribattezzato Salini Imprezilo. Questo progetto “Consente di entrare a far parte delle fila dei fornitori di servizi ferroviari ad alta velocità come Giappone, Cina, Francia e Italia, un momento chiave per il movimento sostenibile negli Stati Uniti, Commenti Webuild.

Quasi 400 chilometri di ferrovie

Il team italiano è responsabile dei lavori di ingegneria civile, compresa la progettazione e la costruzione di 379 km di ferrovie, viadotti, servizi di manutenzione, edifici industriali e depositi ferroviari. “La maggior parte della linea ferroviaria sarà sopraelevata“Per quello”Ridurre al minimo l’impatto delle infrastrutture su residenti e proprietari terrieri»Zone dove passa il treno.

Durante la fase di costruzione, secondo Webuild, il progetto creerà circa 17.000 posti di lavoro diretti e più di 20.000 posti di lavoro indiretti. Con l’entrata in servizio dei treni sono previsti oltre 1.500 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato. Texas Central è una società di private equity creata per questo progetto”.Il primo vero TGV“Negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, dove l’auto è il re e le lobby automobilistiche e petrolifere sono molto potenti, i progetti ferroviari ad alta velocità non si stanno concretizzando. Un piano fiscale che avrebbe attraversato la California da nord a sud è stato abbandonato nel 2019.