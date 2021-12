Il governo italiano dovrebbe pagare per i decessi da coronavirus a Bergamo? “Migliaia di cittadini negati il ​​diritto alla vita e alla salute”

L’8 luglio una cinquantina di famiglie si sono spostate tra Bergamo e il tribunale civile di Roma, sottolineando l’importanza del processo fluviale appena iniziato. In tutto, il governo italiano incolpa Giuseppe Conde, responsabile dell’epidemia in Italia per oltre 500 famiglie, per la morte dei loro cari nel ministero della Salute e nella regione Lombardia. Di Bergamo. Tra queste famiglie c’è la famiglia dell’avvocato Consulo Locati, che è alla base del processo legale. “Nel marzo 2020, quando abbiamo sentito parlare solo di ambulanze e veicoli per la rasatura, abbiamo formato un gruppo Facebook per condividere i nostri sentimenti e le nostre esperienze a Bergamo. A poco a poco ci siamo resi conto che vivevamo tutti nella stessa situazione in cui le aziende erano del tutto abbandonate. squadra per intraprendere un’azione legale.Qui è nata l’idea di creare. Dice l’adolescente. Le telefonate senza risposta ai servizi di emergenza, il rifiuto dei medici di impartire ordini dalla zona, la grave carenza di ossigeno, la mancanza di protezione per gli operatori sanitari e le decisioni dei politici che inquinano migliaia di inquinanti, ad esempio Alzano, non dovrebbero essere chiuse. Obbligo di case di cura che accolgono pazienti Covid in Ospedale Lombardo, o case di cura.

Un totale di duemila pagine di fascicolo sono state depositate sulla scrivania del giudice. L’elenco potrebbe continuare all’infinito, con le testimonianze di cinquecento famiglie che hanno perso mariti, mogli, padri, madri o nonni. “All’inizio di marzo, mio ​​padre si è ammalato e, anche se abbiamo chiamato diverse volte, nessun medico è venuto. Abbiamo dovuto trovare bombole di ossigeno. Quando abbiamo chiamato il pronto soccorso, gli è stato detto che il suo ossigeno concentrato era ancora troppo alto per essere aggiunto a l’ospedale. L’ambulanza è arrivata il 19 marzo e non l’abbiamo più visto”. Lo dice la sorella del console che lo accompagna a Roma. Quasi tutti gli altri membri del team raccontano la stessa storia. Dolore solitario prolungato senza alcun aiuto. “Stiamo aspettando che le autorità si assumano le proprie responsabilità, perché il diritto alla vita e alla salute è stato negato, non solo a mio padre, ma anche a queste migliaia di cittadini che sono stati abbandonati e spesso sono morti senza ossigeno”, ha detto. Il panettiere Salvador Massola di Nembro stima uno dei villaggi più devastati nel marzo 2020.

Le argomentazioni dei tre avvocati si basano su documenti ufficiali rilasciati dalle autorità italiane a partire da gennaio 2020. Verbali delle riunioni del pronto soccorso istituito dal governo, circolari inviate ai medici dalla Regione Lombardia.



“La Regione non ha rispettato il protocollo che prevedeva un controllo immediato in caso di epidemia di virus sconosciuto, e a febbraio sono stati pubblicati in Lombardia articoli che invitavano Bergamo a non bloccarne la produzione industriale.“Alcuni documenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fanno parte della fonte.



“L’Italia ha detto all’OMS e all’UE che eravamo pienamente preparati a rispondere a un’epidemia, ma l’Italia ha mentito”, Addebiti Consuelo Locati, Il piano epidemico italiano dal 2006 è stato confermato nel 2017 senza coordinare le decisioni e le linee guida del Parlamento europeo nel 2013. Non è mai stato aggiornato e i funzionari del Ministero della Salute hanno alzato le valutazioni! Quando il ricercatore dell’OMS Francesco Zambon ha rivelato la recessione, il suo rapporto e il piano epidemico italiano sono stati immediatamente rimossi dal sito Web dell’OMS, costringendo lo scienziato a dimettersi. Su questi fatti sta indagando la Procura dello Stato di Bergamo nell’ambito dell’indagine penale, la cui data non è ancora nota. “Chiediamo il riconoscimento delle responsabilità istituzionali per questo processo in sede civile, ma chiediamo anche un risarcimento economico di 100 milioni di euro per cinquecento famiglie e un risarcimento per la rottura colposa dei nostri legami familiari. La Costituzione garantisce il diritto dei cittadini alla salute, che non è rispettato dalle decisioni prese dalle autorità”. Conclude l’avvocato Lokatti. Le indagini dureranno senza dubbio per molti anni, ma i familiari delle vittime a Bergamo dicono di tacere e sperano che sia fatta giustizia per dare loro risposte e nomi, esponenti politici e amministrativi che non hanno adempiuto al loro dovere di tutela. Cittadini.