L’ombra e la luce del calcio europeo: al centro dell’attenzione, la cerimonia dell’incoronazione dell’Italia della reincarnazione, il calcio offensivo ei salvatori del danese Christian Eriksen. Sul lato nuvoloso, vediamo palloncini polari, leader affondati e controversie politiche ricorrenti.

L’Italia è tornata

Mezzo secolo dopo il suo primo titolo europeo nel 1968, Italia Di nuovo in carica nel vecchio continente, alla fine di un match era attraente, unita e mentalmente forte.

Il suo allenatore, Roberto Mancini, è stato un maestro artigiano del Rinascimento italiano, vincendo un rigore (1-1 AB, 3-2 AB) in Inghilterra domenica per superare le difficoltà di uno stadio di Wembley. .

Redentori di Erickson

La migliore prestazione del torneo è stata senza dubbio ottenuta come squadra attorno al medico della squadra danese Morton Poshan: Salva la vita di Christian Erickson, Il leader della Danimarca che ha avuto un attacco di cuore nella partita completa contro la Finlandia a metà giugno.

Tutto lo staff medico, compreso il capitano Simon Cage, che ha fornito i primi passi, ha aiutato a rianimare il giocatore. Al di fuori della giungla, quest’ultimo ha suscitato un’ondata di simpatia e sostegno in tutta Europa.

Festival dell’attacco

Questo attacco all’euro ha accumulato record. Sono stati segnati circa 142 gol, più che mai (grazie all’espansione a 24 squadre dal 2016) ma 2,79 gol a partita non sono stati raggiunti dall’inclusione della squadra del torneo nel 1980.

I record impossibili di Ronaldo

Ulteriore Nuovi post personali Per Cristiano Ronaldo: portoghese insoddisfatto (36), co-capocannoniere della partita con cinque gol. Il ceco Patrick Schick, Con 14 unità di vantaggio su Michael Platini (9 gol) nella storia dell’Euro.

Nel processo, “CR7” ha eguagliato il record mondiale di goal segnati dall’Iran’s Ali Day (109 goal) … ma non ha potuto impedire la rimozione anticipata della corona del Portogallo.

Schick, TomScard e i nuovi talenti

Ogni euro rivela nuove competenze. La partita ha permesso di apprezzare la raffinatezza tecnica della leggenda ceca Shik Shik Vista, la raffinatezza tecnica del giocatore spagnolo Danny Olmo, il pugno dell’ala tedesca Robin Kozan, la potenza dell’olandese Denzil Dumfries e la freschezza dell’attaccante danese. Michael Tomskard Oppure il Rinascimento italiano, segnato dal portiere Gianluigi Donorumma, votato miglior giocatore del torneo.

fallimenti

Frasi perse e pioggia di “csc”

La giuria, generalmente acclamata per la sua discrezionalità e Loisess-Fire, ha registrato un totale di 17 fischi di multe per euro a seguito dell’introduzione del video arbitrato (VAR).

La percentuale di successo di questo esercizio è stata superiore al 50% (solo 9 sono stati elaborati). Il massimo dei rigori sbagliati va alla Spagna che ne ha sbagliati due nella partita.

Nella pagina maldestra, dobbiamo indicare il numero di registrazione Autogol Registrati durante la competizione: 11 in totale, più di tutti gli euro precedenti!

Lo sfortunato portiere slovacco Martin Dubrovka sarà ricordato per il suo raccapricciante “CSC” quando lanciò la palla nella propria porta contro la Spagna.

Gruppo mortale di morte

A parte Italia e Inghilterra, finaliste e Spagna, semifinali, molti big come Olanda, Croazia o Germania hanno intrapreso un viaggio deludente. Francia, Campione del Mondo e Portogallo, Campione Europeo uscente.

Mannschaft, Blues e Seleçao sono stati ribattezzati “Gruppo della morte” dopo aver lasciato le piume l’una di fronte all’altra nella Pool F, e ripensando a tutti i suoi membri, l’Eliminazione è stata brutale.

Polemiche senza confini

Il calcio europeo sparso in undici paesi europei con sentimenti divergenti ha portato a lotte geopolitiche e sanitarie: polemiche su assurdità logistiche e ambientali, simboli anti-discriminazione come rivalità istintive diffuse in tutto il continente Colori dell’arcobaleno La comunità LGBT…

Per non parlare dei tifosi che non hanno potuto seguire la propria nazionale o sono stati colpiti dal Govt-19 durante i loro viaggi.

A peggiorare le cose, la finale è stata segnata da diverse esplosioni intorno a Londra e allo stadio. Tifosi ticketless Provato a forzare l’accesso… Polemica Questo euro sarebbe andato bene.