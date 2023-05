Un’auto più lenta, un passeggero esce dal finestrino e spinge Liam (14), “È disumano fare una cosa del genere” (foto)

Oggi è la madre arrabbiata in completa incomprensibilità che deve raccontare la storia di suo figlio. Intorno alla mezzanotte di giovedì, Liam (14) è stato vittima di un atto codardo mentre era in sella alla sua bicicletta. “Stava andando a casa di un suo amico per passare la notte lì. Ma sulla Ettelgemsestraat l’auto ha rallentato durante la ripresa”, dice Joyce ai nostri colleghi di Nieuwsblad.

Il seguito è semplicemente vergognoso. Il finestrino è abbassato e uno dei passeggeri si sporge e spinge violentemente l’adolescente. “Liam è caduto e l’auto si è allontanata. La caduta è stata pesante per il ragazzo con lividi e abrasioni sul volto. Fisicamente anche la moto è stata danneggiata. I suoi amici non hanno visto cosa fosse successo perché erano davanti a lui. Si sono subito voltati per aiutarlo prima di avvisare me.