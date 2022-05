Il folle viaggio di un sessantenne fuggito a piedi da Mariupol con il suo cane: ‘Ho detto che avevo un’ulcera allo stomaco’

Il 20 aprile, due mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Igor Bedin ha deciso di lasciare la sua città natale a piedi. Un residente di Mariupol, città assediata e costantemente bombardata dai russi, ha visto le truppe di Vladimir Putin scendere nel suo quartiere, sparando indiscriminatamente contro le case dei civili. Fu allora che iniziò a riempire uno zaino con le sue cose, smistando tutto in modo da avere solo 50 chilogrammi da trasportare durante il viaggio. Tre giorni dopo, Igor Bedin era pronto e alle 6 del mattino del 23 aprile si è messo in viaggio con il suo cane Zhu-Zhu, con l’obiettivo di raggiungere la città di Zaporijjia, che dista 225 chilometri. è in custode Ha raccontato la sua storia.

Per diverse ore, Igor Bedin attraverserà la sua città per trovare crateri lasciati da bombe, veicoli carbonizzati, proiettili, ordigni inesplosi e cadaveri di persone sparse per terra. Una volta dovette nascondersi quando un convoglio di veicoli blindati gli passò accanto. “Allora ero un uomo invisibile“, Dice custodeE “Ero sporco e coperto di polvere. […] Sono uscito dalla città attraverso la strada Zaporizhia e in cima mi sono girato. Ho guardato la città e mi sono detto che questa era la decisione giusta. ho detto addioIl primo giorno, Igor Bedin è finalmente riuscito a raggiungere la città di Nikolsky, a 20 chilometri da casa sua.

Accolti da un residente che aveva perso il figlio di 16 anni dopo essere stato colpito da un proiettile, Igor e Zhou-Chu hanno ripreso il viaggio all’alba del giorno successivo. Verranno fermati rapidamente a un posto di blocco controllato dalla Cecenia, nel primo del loro lungo viaggio. Dopo che questi uomini sono tornati a due chilometri, sarebbero stati portati in un “campo di candidatura” dove Igor Bidin è stato fotografato, perquisito e spogliato per vedere se avesse tatuaggi, che potrebbero collegarlo all’esercito ucraino. “Un ufficiale russo seduto a una scrivania mi ha chiesto dove stavo andando. Ho mentito. Dissi che avevo un’ulcera allo stomaco e che dovevo andare a Zaporizhia perché avevo pagato per il trattamento.t “, relativo all’ucraino, che ha trascorso più di due ore lì, ma è uscito con un documento”Presumibilmente dal Ministero degli Affari Interni dell’autoproclamata Repubblica Popolare di DonetskQuesto gli permette di passare altri posti di blocco.

Più tardi, lo stesso giorno, sei soldati armati salutarono Igor Biden nella notte buia di Verzina: “Mi hanno abbaiato e hanno alzato la mia mano. Mi hanno detto di togliere la mia borsa e hanno svuotato la mia borsa. È stato bello. Mi hanno ordinato di seguirliAutorizzato a partire il giorno successivo, non prima, sotto tiro, il 60° uomo cammina per 20 ore, prima di essere arrestato e perquisito di nuovo dai russi. Come ogni giorno, parte all’alba.

Giunse a destinazione pochi giorni dopo, dopo aver attraversato notevolmente un ponte diroccato – con 30 metri di vuoto sotto di esso – e scalato due grandi colline, ciascuna con diversi viaggi di andata e ritorno perché non poteva portare contemporaneamente il suo cane esausto e la sua borsa . Con l’aiuto di un camionista, ha raggiunto il centro di Zaporizhia, vicino alla tenda dei volontari. “Non ha detto niente durante il viaggio, ma mi ha dato 1000 grivna (circa 30 euro, ndr). Mi ha detto buona fortuna. Ha capito tutto”, e Igor Bedin Remor.