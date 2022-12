Viva il cinema italiano! – ladepeche.fr

essenziale

Presentati fino a domenica 4 dicembre, gli Italian Cinema Meetings inizieranno questo venerdì pomeriggio a Tolosa. Poi dieci giorni di vita al cinema, risate, pianti….

Sette film in concorso, quattro anteprime, serate evento, soprattutto un omaggio a Jacques Perrin, una panoramica sull’ultima produzione, senza dimenticare il ciclo Francesco Rossi, proiettato fino a questo sabato con sedici film indimenticabili Cinémathèque: i 18 Incontri del cinema italiano a Tolosa , a partire da questo venerdì 25 novembre all’ABC Theatre, come ogni anno, offrirà un bel sole per il prossimo inverno.

In concorso, le immagini parlano di giovinezza con questo ritratto emozionale di un giovane con qualche chilo di troppo “Sono alle calcagna.”» (sabato 26, alle 18.15 alla presenza della sua direttrice Chiara Pelosi e giovedì 1 alle 14.), della famiglia « Paradiso dei pavoni Con Dominik Santa e Alba Rohwacher (Questo venerdì 25 alle 18 e venerdì 2 alle 16)Come il romanticismo e la commedia corale “Settembre” , (lunedì 28 ore 18 e sabato 3 ore 17.30, con gli attori Margherita Rebegiani e Luca Nozzoli), Cinema/Western con “ Delta » Si svolge nel Parco Nazionale del Delta del Po. (domenica 27 ore 20 e sabato 27 ore 15 con il regista Michele Vannucci) .ma anche film “storici” sui periodi bui della storia italiana “cattivo poeta” (“Il poeta indomabile”) Si svolge nel 1936 ed è interpretato da Sergio Castellito.(domenica 27 ore 17.30 con l’attore Francesco Batane e martedì 29 ore 16) Un film d’animazione “Bandito ai cani e agli italiani” Un capolavoro in commemorazione degli immigrati italiani del XX secolo (mer 30 ore 14:30 e ven 2 ore 18:00) .Finalmente non c’è film italiano senza mafia. Cosa sarà fatto “Cena perfetta”(“Cena perfetta”). Inviato a Roma dalla camorra, Carmine deve gestire un ristorante che servirà a riciclare il denaro sporco della camorra. (domenica 27 novembre ore 13:15 e mercoledì 30 novembre ore 18:15)

Serata Omaggio a Jacques Perrin

Nella sezione di anteprima, notiamo, tra gli altri “L’immenso” .proiettato questo venerdì alle 16:00 (Anche venerdì prossimo, 2 dicembre alle 14:00) Questo film di Emanuele Grialis, presentato a Venezia, uscirà nelle sale francesi a gennaio, con protagonisti Penelope Cruz e Vincento Amato. Il problema del film è che ritrae una coppia in crisi mentre uno dei loro tre figli affronta un problema di genere…

Un’altra straordinaria anteprima “Caravaggio” Biografia e film storico del grande pittore del Cinquecento ( (giovedì 1 dicembre, ore 16 e sabato 3, ore 12:45) . Interpretato da Ricardo Scarmacio, Isabelle Huppert, Louis Garrel, “Caravaggio” inizia nel 1609, quando Caravaggio, accusato di omicidio, fugge da Roma e si rifugia a Napoli.. .

Lo scopriremo in un’unica proiezione mercoledì 30 novembre alle 20:30 “Le sorelle Macaluso” Di Emma Dante. Infanzia, maturità e vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento a Palermo. Anche da notare“Siccità” (“Drought”) di Paolo Virgi, un film lirico che prova a misurare la salute mentale degli italiani tra siccità, penuria d’acqua e due anni di carcere (sabato 26, ore 14 e domenica 4 dicembre, ore 14).

Il festival inizia oggi alle 16, con la proiezione di tre film (“L’immensità”, “Il paradiso del pavone” e la serata inaugurale “Corro da te”), e questo venerdì 2 dicembre, una serata omaggio a Jacques Perrin, morto lo scorso aprile. Il documentario di Emmanuel Barnault a lui dedicato con “Cinema Jacques Perrin”, seguito dal film di Mauro Bolognini“La Corruzione”.Grande arte; Realizzato nel 1963, con Jacques Perrin e Alain Clooney, il film è in parte ambientato su uno yacht e affronta questioni morali ed esistenziali attraverso la storia di un giovane idealista che affronta le tentazioni…

Da venerdì 25 novembre a domenica 4 dicembre, Tolosa incontra il cinema italiano con proiezioni al Teatro ABC (Rue Saint-Bernard) e nei teatri della città.