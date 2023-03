‘Peccato, non resterò in questo gruppo’: esplode Marlene Schiappa dopo l’accusa a France 5

Marlene Schiappa, Ministro degli Esteri francese, è stata ospite di “C ce soir” su France 5 mercoledì 8 marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, sono stati discussi diversi temi delicati. Così il direttore Andrea Bescond, invitato anche lui, ha colto l’occasione per accusare senza mezzi termini il ministro degli Esteri: “Non facciamo nulla contro l’impunità degli aggressori”., confermato. “Ci sono donne che muoiono e donne che vengono stuprate ogni singolo giorno. Ogni sette minuti c’è un tentativo di stupro… Se fossi in te, francamente, non mi sentirei così a mio agio a scrivere un libro, sai.

‘Eleva ministro’: come la consulente per le comunicazioni Marlene Schiappa ha ‘sottilmente’ migliorato la sua pagina Wikipedia Di fronte a questa accusa, i toni si alzarono rapidamente. Ribelle, Marilyn Schiappa ha risposto candidamente: “Ma è uno scherzo. Lo trovo solo vergognoso, mi dispiace, ma non rimarrò in questo gruppo. Poi il Segretario di Stato ha associato il gesto alla parola e si è alzato, indicando che questo passaggio sarebbe stato tagliato in fase di montaggio dalla produzione. Alla fine si sedette per rispondere, furiosa: “Dimmi che ho rilevato violenza sessuale, ma che diavolo è! Ho ucciso qualcuno! “. Andrea, è molto facile fare quello che fai. […] La discussione è chiusa, grazie. Lo taglio, mi dispiace. “, Di fronte a un moderatore messo in ombra dalla piega violenta che ha preso il dibattito, ha concluso Marlene Schiappa.