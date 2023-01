Kate Winslet rassicura una giovane giornalista prima della sua prima intervista, il video fa scalpore | Instagram 7 di 7

Gentilezza ed empatia. Martha, una giovane giornalista, viene intervistata da Kate Winslet per il canale tedesco ZDF sul suo ruolo nel film-evento “Avatar: The Way of the Water”. “Questa è la mia prima intervista”, spiegò timidamente. La fiducia ha colpito particolarmente la star mondiale. Di fronte alle pressioni del suo interlocutore, Kate Winslet ha voluto rassicurarla personalmente.