Le attività fisiche non possono essere rappresentate in toute liberté all’esterno mais aussi en salle. Tant mieux pour notre santé! En effet, l’exercice physique régulier a plusieurs effets positifs sur le système immunitaire. Per esempio, l’attività fisica regolata dall’intenso modo réduit l’infiammazione cronica, favorisce la circolazione delle cellule implicate dans la reazione aux pathogènes, migliora l’attività delle cellule immunitarie immunitarie la et progressiva de rallenté qui survient au cours du vieillissement.

Cette modulation du système immunitaire semble avoir des impacts concrets sur la réponse aux agent pathogènes. Per esempio, una revisione del sistema di 14 saggi clinici randomizzati (1377 partecipanti al totale) a révélé que la durée et la sévérité d’infections respiratoires communes comme le rhume, la grippe et les mauxés de che quis que les ques .

L’impatto dell’esercizio fisico sulle infezioni come COVID-19 n’a pas encore été étudié, mais on peut présumer que l’amélioration de l’efficaciacité immunitaire, combinée à la création d’un environnement, pour moins inflammatoire protettore delle forme più sévères de la maladie qui sont causees par una réaction inflammatoire exagérée (tempête de cytokines) qui détruit les cellules pulmonaires et des vaisseaux sanguins.

Le secret de l’effet du sport: un formidable stimulant du système immunitaire

Une étude récemment parue dans le prestigieux Nature permet de mieux comprendre, aux niveaux cellulaire et moléculaire, ce lien étroit entre l’exercice et l’immunité. Les chercheurs ont découvert que lors d’un exercice, les force mécaniques qui sont exercées sur les os sont détectées par les vaisseaux sanguins presenti à l’intérieur de la ces os, en se rie péri. Ce signal mécanique a due effetti diversi, mais complémentaires.

D’une part, il yastimulation des cellules souches spécialisées dans la production de nouvelles cellules osseuses, ce qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs études ont montré que l’exercice améliore la rigidità des os. D’autre part, ces cellule souches osseuses produisent en parallèle un facteur qui stimule la croissance de précurseurs des cellule immunitaires immatures.

En réponse au mouvement, il ya donc formation d’un réservoir de cellule immunitaires immatures qui peuvent être rapidement mobilisées sotto forma di linfociti B et T pour neutralizzare les infezioni. Ces deux popolas de cellules souches, autant celles responsables de la formation de nouvelles cellules osseuses que les précurseurs de cellules immunitaires, diminuent significantment au cours du vieillissement. Il più possibile que ce phénomène contribue à la fragilité osseuse et à la diminuzione dell’efficacia immunitaria souvent observées chez les personnes âgées.

Par contre, les chercheurs ont observé que lorsque les modèles animaux plus âgés étaient soumis à des séances d’exercice régulier (roue d’exercice place dans la cage des sourients la cage des souris), les populations des deuxs types au types de la augelle osse. Ce mécanisme pourrait donc expliquer pourquoi l’efficacité du système immunitaire est mieux preservée chez les personnes âgées qui font régulièrement de l’activité physique.

Des cellule immunitaires en stock en cas d’infection

L’esercizio fisico régulier n’est donc pas seulement le meilleur moyen de se maintenir en bonne form physique et de prévenir le développement d’une foule de maladies chroniques, qu’il s’agisse des maladies cardioculès de vasé 2, de plusieurs types de cancer o encore du déclin cognitif lié à l’âge. Le mouvement généré lors de l’exercice stimule également la production de cellule immunitaires au niveau de la moelle osseuse, créant une niche de lymphocytes qui pourront être recrutés en cas d’infection et participer à l’neagent pathlimination

