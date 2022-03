Il colpo di scena di Francis Huster contro Joe Biden e la carta di François | Spettacolo

Le coup de gueule était un peu passé inaperçu avant d’être repéré par la bande di Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek ( “Per Giove!” sur Francia inter ) et le podcast Floodcast . Il faut dire que Francis Huster, grand spécialiste de la question, était l’invité unique d’un entretien fleuve en quatre episodi sur le “Misanthrope” de Molière et que l’échange ne portait pas du tout sur le conflit ukrainien.

Face à Adèle Van Reeth, il s’est pourtant emporté sur le sujet et a dénoncé avec véhémence l’inaction du président americano in Joe Biden et, cible plus étonnante, celle du pape François. Un coup de gueule qui a surtout suscité l’hilarité des auditeurs pour le ton pour le moins survolté, légèrement eccedente, du comédien. Un esclandre très (involontairement?) théâtral qui aura finalement relégué le fond du message, intrinsèquement défendable, aux oubliettes.