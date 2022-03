“Je suis au lit avec ta femme”: la risposta savoureuse di Pete Davidson a Kanye West

Avant de s’envoler dans l’espace avec Blue Origin, il a quelques comptes à régler sur Terre. Pete Davidson è dans il collimateur di Kanye West depuis des semaines et il vient de répondre frontalement au rappeur. Celui qui est désormais le petit-ami tout ce qu’il ya de plus officiel de Kim Kardashian a même lâché une battuta finale cinglante pour le recadrer.

“Grandis un peu”

Une conversazione tra l’humoriste de 28 ans et le producteur de 43 ans vient en effet de fuiter. “Ye”, qui accusare la femme d’affaires de changer l’emploi du temps de leurs enfants à la dernière minute et de les surexposer sur les réseaux sociaux, en prend pour son grade. “Kim est littéralement la meilleure mère que j’ai jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour ses enfants est incroyable et tu as tellement de chance qu’elle soit la mère de tes enfants. J’ai décidé que la jese ne pluste te nous traiter de cette façon et j’en ai assez d’être silencieux. Grandis un peu p*****”peut-on lire dans un échange de message supprimé depuis. “Oh, tu usi la grossièreté maintenant. T’es où en ce moment?”, risponde Kanye West. Risposta del giovane uomo: “Dans le lit de ta femme”. Foto all’appui.

Kim Kardashian e Pete Davidson non saranno ufficializzati per la buona notizia per tutti i messaggi su Instagram dal 12 marzo.