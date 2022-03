il y avait des rats dans nos loges»

Pierre-Jean, quand Julien Cohen a décidé de quitter « Affaire conclue », vous avez écrit sur les réseaux que vous étiez traités comme des chiens dans l’émission…

C’était une petite boutade (…) Mais c’était un peu la vérité. Sophie Davant, lei, se permetta l’arrivo in moto taxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d’un an, soi-disant parce que ça coûtait trop cher. Surtout, il faut le dire, on n’avait même pas une loge, nous les acheteurs ! Nos logs, c’était où Sophie Davant allait aux toilettes. A disposizione un piccolo frigo avec des souris et des rats. On ne pouvait pass se reposer, si ce n’est dans le décor. Avec les scores d’audience qu’on faisait au bout d’un an ou deux, quand même… C’est pour ça que j’ai dit qu’on était un peu traité comme de la merde.

Vous êtes parti de l’émission parce que vous en aviez marre, dites-vous. Vous avez perdu beaucoup d’argent à force d’acheter des objets divers et variés ?

Oi. Je me barbais au bout de 4 ans. Et ils avaient fait entrer dans l’émission des caricatures d’acheteurs qui pensaient qu’en achetant cher ils seraient plus connus que moi ou Julien. J’avais plus d’objets qu’il n’en fallait! J’ai perdu de l’argent parce que j’ai toujours payé trop cher. Je ne suis pas marchand, je suis collectionneur. J’ai encore beaucoup d’objets d’« Affaire conclue » dans ma chambre d’ailleurs…

Son salaire dans « Affaire conclue », ses projets de chanson, son dîner clandestin, sa « garde à vue », se débuts à la télévision aux côtés de Jean-Pierre Pernaut, ses amitiés du milieu avec Hanouna pour et son Morand … Gianni Versace. Et le futur de son palais Vivienne et sa prochaine expo napoléonienne a Saint-Omer

