Il club di Cardiff chiede una cifra folle al Nantes quattro anni dopo la morte di Sala!

Jerome Marsaudon e Louis-Marie Apsell del gabinetto RMT hanno dichiarato che la scorsa settimana il Cardiff si è rivolto al tribunale commerciale di Nantes per i danni che credevano di aver subito e chiedono alle Canarie “più di 100 milioni di euro”. Il caso sarà discusso il 22 giugno.

“Dopo essere stato fortemente sconfessato dalla Fifa, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) e dal Tribunale Federale Svizzero, il Cardiff sta aprendo un nuovo assurdo fronte legale. Non c’è nulla di grave”, ritengono però gli avvocati del Nantes. “Il Cardiff ha valutato il presunto danno a 17 milioni di euro ed è stato completamente respinto. Ora, davanti al tribunale commerciale di Nantes, il Cardiff ritiene che questo stesso danno varrà più di 100 milioni di euro!”

Secondo la squadra, il club gallese chiede anche altri 10 milioni di euro per “in particolare il pagamento della prima tratta con gli interessi” dal trasferimento di Emiliano Sala, “che il Cardiff ha gia’ ordinato di saldare”. Ha anche chiesto che il Nantes sia obbligato a pagargli due milioni di euro per il “danno reputazionale” in questo caso.

Poi il 28enne giocatore argentino Emiliano Sala è morto nel gennaio 2019 in un incidente aereo sopra la Manica mentre si univa al suo nuovo club, il Cardiff City, venduto dal Nantes Football Club.