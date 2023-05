Ricevono bollette salate… Quando hanno già pagato “minacciano multe”

Non è più il sogno di una vita per una quarantina di famiglie delle Fiandre Occidentali. Hanno scelto la società di costruzioni Sua Casa de Roeselare per costruire la loro casa. Dopo mesi e ingenti somme di denaro, hanno dovuto affrontare i fatti: i siti non andavano avanti. Infine, lo sviluppatore immobiliare ha presentato istanza di fallimento.

E come ha riferito Nieuwsblad, hanno ricevuto grosse bollette da pagare… anche se avevano già pagato per questi servizi. “All’inizio del progetto, abbiamo pagato enormi somme di denaro per la ‘competenza’. Per alcuni, molto poco di questi compiti è stato completato, figuriamoci avviato. Ma si scopre che gli esperti non sembrano essere pagati per il loro lavoro ed è per questo che rispediscono le fatture.” direttamente alle vittime”, spiega Corinne, una delle vittime, ai nostri colleghi.