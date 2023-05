Google svela i prodotti basati sull’intelligenza artificiale

MOUNTAIN VIEW, California (Reuters) – Alphabet ha presentato mercoledì i prodotti di intelligenza artificiale (AI) sviluppati in parte per competere con Microsoft in questo mercato.

La società madre di Google cerca di dotare il suo motore di ricerca della cosiddetta intelligenza artificiale “generativa”, che consente di rispondere alle domande producendo testi di qualità paragonabile a quelli scritti da un essere umano.

“Stiamo reinventando tutti i nostri prodotti, incluso il nostro motore di ricerca”, ha dichiarato il CEO di Alphabet alla conferenza annuale del gruppo.

Sundar Pichai ha affermato che l’IA “generativa” sarà integrata nel motore di ricerca di Google così come in altri prodotti, come Gmail, dove può comporre messaggi, o Google Immagini, dove può apportare modifiche significative alle immagini.

Gli annunci seguono il lancio lo scorso novembre del chatbot ChatGPT, sviluppato da OpenAI, una società supportata da Microsoft.

L’intelligenza artificiale generativa può, utilizzando dati esistenti, comporre contenuti originali sotto forma di testo, immagini o codice informatico.

(Con contributi di Sheila Dang e Yuvraj Malik; versione francese di Camille Raynaud; montaggio di Jean-Stephan Bros)

Di Jeffrey Dustin e Greg Bensinger