Crea un indirizzo email usa e getta

Molti servizi Web gratuiti richiedono la registrazione e richiedono di fornire un indirizzo e-mail. Questo è spesso usato per confermare la tua registrazione… ma non solo. Infatti, legato al nome, all’età e ad alcuni altri dati personali come la posizione, ad esempio, questo indirizzo email aumenta di valore e può essere rivenduto ad altri servizi che possono quindi inondarti di messaggi pubblicitari o spam. Inoltre, quando desideri provare un nuovo sito Web o un servizio che richiede la registrazione, è meglio fornire un indirizzo usa e getta. Valido per un tempo limitato, ti permetterà di accedere al sito desiderato e valutarne l’affidabilità senza rivelare l’indirizzo email che usi quotidianamente. E se il sito o il servizio testato ti è finalmente utile, nulla ti impedirà di modificare l’indirizzo che hai indicato in fase di registrazione per presentare questa volta la tua vera email.

Come funziona un indirizzo email usa e getta?

I servizi di posta usa e getta o temporanei esistono da molto tempo. Sembravano contrastare la pratica dello spam (posta pubblicitaria non richiesta). Tutto basato su un metodo semplice. Ciò include fornire all’utente un indirizzo e-mail effimero che va da pochi minuti a un mese. Ovviamente non è necessario registrarsi per usufruirne. Il servizio fornisce un nome di dominio (ad esempio @yopmail.com) e consente di specificare l’indirizzo di propria scelta. Nessuna password richiesta. E poiché si tratta di una vera e-mail, puoi controllare se la posta è arrivata a quell’indirizzo. Questo è utile quando viene inviata un’e-mail di conferma con un collegamento cliccabile per convalidare la registrazione. Quando non hai più bisogno di questo indirizzo, viene automaticamente cancellato dal servizio di posta usa e getta. Non esiste più! Puoi creare molti titoli gratuitamente. E se hai bisogno di mettere le mani sulla persona che hai selezionato per registrarti su un sito o forum, ad esempio, ricreala allo stesso modo. Attenzione: l’indirizzo così generato non è protetto da password. Inoltre, qualsiasi utente che lo sappia potrà accedere ai contenuti della posta in arrivo.

Esistono molti servizi di posta elettronica temporanei o usa e getta. Il più famoso degli altri è YopMail ma puoi contare anche su TrashMail (letteralmente posta spazzatura in francese) che offre gratuitamente un indirizzo email valido per un mese, MailDrop che conserva solo un massimo di dieci messaggi nella casella di posta o 10minuteMail che per da parte sua, fornisce un indirizzo fittizio valido per soli 10 minuti (o 20 minuti su richiesta).

Come creare un indirizzo email temporaneo con YopMail?

Disponibile in un’interfaccia francese, YopMail è facile da usare e offre molte opzioni pratiche. Qui, gli indirizzi non vengono realmente creati o cancellati. I messaggi che li contengono vengono cancellati solo dopo otto giorni.

Apri il tuo solito browser web e vai al sito web di YopMail. Specifica nel campo giallo a sinistra l’indirizzo email che desideri utilizzare. Ad esempio, utilizza il nome del sito o del servizio di cui hai bisogno con un indirizzo fittizio seguito dal tuo nome [email protected] Quindi fare clic sul pulsante Controlla posta.

Se tutto è in ordine, viene visualizzata una nuova pagina che mostra una casella di posta vuota. Al contrario, se la tua casella di posta contiene messaggi, significa che qualcun altro ha già utilizzato quell’indirizzo. Si consiglia di immaginarne uno nuovo per evitare fraintendimenti.

YopMail fornisce anche un alias univoco per ogni posta in arrivo. Quindi puoi usarlo al posto del tuo indirizzo YopMail per le tue registrazioni e non rivelare il tuo indirizzo YopMail. I messaggi inviati a questo alias vengono inoltrati al tuo YopMail. Ma è impossibile scoprire il contenuto della posta in arrivo solo per soprannome. Questo è elencato in alto a sinistra della pagina, sotto l’indirizzo YopMail che hai impostato. Selezionalo e copialo negli appunti (Ctrl + C su Windows o Cmd + C su macOS).

Ora puoi utilizzare questo alias come indirizzo e-mail per registrarti su un sito Web, un servizio online o un forum, ad esempio.

Attenzione: YopMail a volte ha una cattiva reputazione. Alcuni siti Web limitano e rifiutano gli indirizzi yopmail. Per contrastare questo contrattempo, il servizio offre diverse aree. Puoi quindi modificare l’indirizzo @yopmail.fr preferendo domini come @cool.fr.nf, @jetable.fr.nf, @nospam.ze.tc, @nomail.xl.cx, @mega.zik.dj o anche @ speed.1s.fr. L’elenco dei domini disponibili sulla home page di YopMail si trova nel riquadro in basso a destra sotto la menzione dei domini alternativi. Tutta la posta inviata al tuo indirizzo, indipendentemente dal nome di dominio che hai scelto, arriverà nella casella di posta del tuo indirizzo YopMail originale.

Fonte: editoriale e web