Il cervello dei vegani non funziona come il nostro

Se lo dice la scienza… secondo un recente studio pubblicato nel giugno 2023 sulla rivista Personalità e differenze individuali Secondo i ricercatori francesi, i cervelli di vegetariani e vegani non saranno collegati allo stesso modo del cervello dei carnivori. Questo inizio di risposta suona come uno scherzo, ma in realtà richiede una funzione cognitiva molto reale.

Pensiero cerebrale più analitico

Secondo lo studio, i vegetariani hanno più schemi cerebrali “analisi” Dai loro vicini i loro mangiatori, che prenderanno di più “intuitivo”, I nostri colleghi riferiscono daFarò del male a te e Rica. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno chiesto alle cavie di sottoporsi a un test del riflesso cognitivo (CRT) teorizzato nel 2005 dallo psicologo Shane Frederick. Di fronte a una serie di domande, lo studio analizza poi comeSuperare le risposte istintive e impegnarsi in un pensiero più profondo per trovare la risposta giusta“.

Concretamente, ai vegani tende a piacere Pensa prima di agire, mentre è più probabile che i carnivori seguano il loro primo istinto. Essendo il consumo di carne un fenomeno normativo profondamente radicato nella società occidentale, sembrerebbe che il semplice fatto di mettere in discussione una scelta predefinita (mangiare carne) per arrivare a una scelta riflessiva (indipendentemente dall’economia, dall’ambiente o dall’etica) attesterebbe un sistema diverso di pensiero.

A dire il vero, gli autori dello studio hanno sottoposto la loro sessione (composta da poche migliaia di persone) a diversi problemi di logica e matematica. valutare,”I partecipanti che hanno escluso la carne regolarmente o interamente dal loro menu hanno ottenuto punteggi più alti in questo test, segno che il loro stile cognitivo tendeva maggiormente a quest’ultima situazione.“.

“Ci vuole pensiero cosciente per adottare un comportamento diverso.” – Laurence Bègue e Kevin Vézirian

I vegetariani sono davvero più intelligenti?

Ovviamente, la risposta è no. La scienza sta appena iniziando ad affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche delle diete vegane, ma sta ancora lottando per trovare linee guida chiare. Comprendi: in assenza di studi reali condotti su larga scala, gli studi tendono a dire qualsiasi cosa. Secondo un articolo scientifico brasiliano pubblicato nel 2022, i vegani sperimenteranno “Il doppio degli episodi depressivi rispetto ai mangiatori di carneAl contrario, saranno meno colpiti da malattie cardiovascolari, diabete e ipertensione arteriosa, ma saranno più suscettibili agli ictus a causa della loro carenza di vitamina B12.