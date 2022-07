Un membro della troupe di “Law & Order: Organized Crime” è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sul set

La serie “Law and Order: Organized Crime” è stata trasmessa sul canale TF1, dove il dramma è stato assistito durante le riprese di uno degli episodi. Un membro della squadra è stato ucciso a colpi di arma da fuoco martedì 19 luglio. Questo è uno degli agenti di sorveglianza che era in macchina. Aveva 31 anni.

Mentre era seduto in un’auto nel mezzo dell’altopiano di New York, il giovane è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il nome della vittima non è stato ancora rivelato perché la famiglia del defunto non è stata ancora avvertita, si legge su jeanmarcmorandini.com.

La guardia è stata portata in ospedale e dichiarata morta a mezzogiorno (ora del Belgio). Non sono ancora stati effettuati arresti.

“Siamo profondamente rattristati e scioccati nell’apprendere che un membro del nostro equipaggio è stato vittima di un crimine questa mattina presto e di conseguenza è morto. Stiamo lavorando con le forze dell’ordine locali mentre continuano a indagare”. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici e vi chiediamo di rispettare la loro privacy durante questo periodo”.Lo ha detto un portavoce della Nbc e della Universal Television.

Law & Order: Organized Crime è fissato per la sua terza stagione a New York. Questa è la parte di “SVU” con Christopher Meloni nei panni di Elliot Stabler.