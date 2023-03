Il Belgio vende un terzo della sua partecipazione in BNP Paribas

SFPI, il braccio finanziario dello stato federale, ha deciso di ridurre la propria partecipazione nella società madre di BNP Paribas Fortis dal 7,8% al 5,1%. Ma attenzione: l’operazione non porterà un centesimo allo Stato.

Articolo riservato agli abbonati







Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Dominic Burns



Inserito il 28/02/2023 alle 20:20 Tempo di lettura: 3 minuti



ILUN Holding federale e società di investimento, SFPIvenderà un terzo della sua partecipazione in BNP Paribas e deterrà solo il 5,1% del capitale del gruppo bancario francese, lasciando il posto di maggiore azionista del colosso americano dell’asset management Blackrock.

Considerato l’attuale prezzo del titolo, l’operazione dovrebbe generare circa 2 miliardi di euro. Ma attenzione: questi soldi non verranno versati allo Stato e quindi non serviranno a ridurre il debito pubblico – a differenza di un’operazione analoga effettuata nel maggio 2017, quando lo Stato belga decise di ridurlo da 10,3 a 7,8 % del suo debito. partecipazione in BNP Paribas. All’epoca la vendita portò 2 miliardi di dollari che, secondo le regole del bilancio europeo, non possono aumentare il budget, ma solo ridurre il debito.



Questo articolo è riservato agli abbonati