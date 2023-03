Negozio a basso costo: un concorrente di Action avrà sede in Belgio

ILI consumatori alla ricerca di prodotti non alimentari a prezzi elevati dovrebbero apprezzare: secondo RetailDetail, il marchio tedesco Tedi (abbreviazione di Top Euro Discount) prevede di aprire da 5 a 10 negozi alla periferia delle città quest’anno. Queste informazioni sono state ottenute da RetailDetail di Retail Point, società specializzata in immobili commerciali e incaricata da Tedi di trovare i suoi futuri stabilimenti belgi, ciascuno con una superficie di mille metri quadrati. Non si sa ancora dove saranno ubicate esattamente queste aree commerciali.

Questa notizia segue un imminente arrivo in Francia, con il primo negozio situato a Evreux. Nato nel 2004, Teddy ha già quasi 3.000 filiali in 11 paesi, con la sua nativa Germania in testa. La serie, che ha intrapreso l’espansione internazionale un decennio fa, spera di aggiungerne più di 2.000 alla fine.

Comprato velocemente, buttato via velocemente?

Concorrente spaventoso Rivenditore a basso costo Un’attività d’azione olandese nota ai belgi, Top Euro Discount è anche il tempio della pulizia, dei cosmetici, della decorazione d’interni, degli infissi per esterni, dell’artigianato, dei giocattoli, della cancelleria, dei negozi per feste e animali, il tutto a prezzi esorbitanti. C’è un gruppo di prodotti al prezzo di 1 euro. Le sue 15.000 referenze, la maggior parte provenienti dall’Asia, provengono da cessioni di stock, fine serie o addirittura liquidazioni giudiziarie.