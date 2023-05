Ecco cosa fanno i candidati ai quarti della giuria finale di “Koh-Lanta” in attesa del verdetto del test dei pali

Ora in loop Koh Lanta: fuoco sacro Iniziano tutti allo stesso modo, con la giuria finale del candidato che arriva alla loro residenza durante la trasmissione precedente. Anne-Sophie è la prima ad investire il posto, seguita martedì sera dalla belga Helena, ancora sotto choc per un’esclusione che non si aspettava. Ma cosa fanno i candidati durante i 10 giorni che li separano dall’audizione per i lavori che determineranno per quali finalisti potranno votare? Tele-tempo libero Solleva il velo.

Il silenzio radiofonico

La vita quotidiana degli avventurieri del gioco TF1 è spesso discussa dai media: come si lavano, mangiano, passano il tempo tra un evento e l’altro, che dire del loro desiderio sessuale, ecc.? Le risposte spesso non hanno nulla a che fare con le vacanze. Lo stesso vale per gli avventurieri che sono stati eliminati ma sono stati invitati a formare la giuria finale che determinerà il vincitore dello spettacolo. Certo, quest’ultimo trova più libertà nell’azione, spiega Tele-tempo liberoma è ancora ben incorniciato.

Non esitate, ad esempio, a telefonare alla famiglia, perché questi candidati sono sempre pronti per un’avventura. Non hanno ancora ricevuto il biglietto per tornare a casa. Pertanto, disegnare uno smartphone è fuori discussione. Tuttavia, lo abbiamo visto con tutti i candidati di fuoco sacro Nello show andato in onda martedì, quella distanza è molto difficile da vivere, anche per chi gioca duro davanti. Al momento di vedere la propria freccia spezzata da un compagno di squadra – lo scopo della prova di tiro con l’arco era quello di designare il vincitore con la comodità soprattutto di poter parlare per qualche minuto con chi gli era vicino – tutti apparivano nervosi e ostinatamente risentiti . In particolare Frédéric, Julie e Quentin, lo sfortunato finalista.

Mangiare e lavarsi

Tuttavia, incontra gli avventurieri Tele-tempo libero Non rimpiangere questa limitazione. Si considerano tali “Sono trattati come principi” Nel seggio finale della giuria. Trovando le cose che avevano inizialmente preparato e la borsa del loro avventuriero, hanno trovato libri e altri oggetti personali che hanno permesso loro di passare il tempo. E per coloro che non l’hanno pianificato, la produzione è responsabile di fornire loro qualcosa da fare: libri, giochi da tavolo e qualcosa per guardare i film. Senza dimenticare, ovviamente, la possibilità di fare sport, rilassarsi in spiaggia o semplicemente riposarsi.

Ma l’attività che tutti accolgono è quella di poter finalmente lavarsi e mangiare. Anche qui, un loop fuoco sacro La trasmissione di martedì è vantaggiosa in più di un modo. Comprendiamo tutto il fascino di vincere il gioco del comfort quando Jill e Nicholas, il vincitore dell’evento e suo ospite del giorno, atterrano sulla spiaggia dove li aspettano due amache sufficienti per un vero pasto. Sanno che la notte sarà buona e che finalmente potranno mangiare qualcosa di diverso dalle razioni microscopiche. Giles lo spiega mostrandogli una grande ciotola di riso fritto. Ogni boccone è più della razione giornaliera che mangia nel campo. Gli avventurieri sono unanimi in questo punto: il più cercando di sopravvivere a Koh Lanta è la fame.