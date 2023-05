“Estremamente provocatorio”: una scultura realizzata da studenti d’arte è controversa in Italia

La città italiana di Monopoli, in Puglia, ha fatto notizia ultimamente. la ragione? La statua della sirena non è unanime tra la popolazione. Come sempre quando si tratta di arte, le opinioni divergono.

La statua in questione, realizzata dagli studenti d’arte della Scuola Luigi Russo e commissionata dal Comune, rappresenta una sirena dalle forme generose. “Sembra una sirena con seni di silicone e natiche enormi come mai prima d’ora su una sirena”, ha scherzato l’attrice Tiziana Schiaparelli, della zona. “Sono sicuro che diventerà una calamita per i turisti”. Le principali critiche alla statua sono che è “troppo provocatoria”, Il Guardian spiega. Il lavoro viene deriso sulle reti e alcuni non esitano Confrontandola con Kim Kardashian. Omaggio alle donne curvy In risposta a una domanda del Guardian, il professore d’arte che ha supervisionato i lavori ha indicato che si trattava di un ordine del consiglio comunale. Ha voluto collocare una scultura sul tema dell’acqua nel parco intitolato alla scienziata vincitrice del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. “Gli studenti si sono riuniti e hanno avuto l’idea di una sirena”, dice Adolfo Marciano. “Poi abbiamo inviato il progetto al consiglio comunale, che lo ha approvato. È un omaggio a tutte le donne che hanno forme”, ha detto il professore, che è soddisfatto nel vedere che la scultura si discosta così tanto dall’immagine della bella donna. Vai alle riviste. Gli studenti d’arte hanno realizzato altre sculture, tra cui una in memoria di persone che sono state coinvolte in incidenti sul lavoro. “È un peccato che stiamo parlando solo di una sirena”, ha concluso un residente. READ Adrien, di "Married at First Sight", apre un ristorante a Charleroi: "Sto iniziando un nuovo progetto" Pochi anni fa ha suscitato polemiche la statua della Spigolatrice di Sapri, figura iconica e simbolo della poesia italiana.