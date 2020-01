Sabato 25 gennaio l’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi-Daniele” di Eboli celebra i primi 5 anni di vita del suo Liceo Musicale.

Tanti artisti illustri per festeggiare il completamento del primo ciclo di studi che a luglio porterà i primi studenti a tagliare il traguardo della Maturità con l’indirizzo Musicale.

Accanto all’Orchestra e al Coro del Liceo Musicale ci saranno infatti: il cantautore Francesco Baccini, l’attore Massimo Bonetti, il regista Luca Guardabascio, il cantante Marcello Cirillo, la cantante Concetta De Luisa e il Trio Capri Jazz. Presenterà la serata Angela Clemente.

A soli otto giorni dal successo della Notte dei Licei Classici che venerdì scorso ha portato al “Perito-Levi-Daniele” di Eboli centinaia di giovani e di famiglie per una scuola aperta al territorio e alla cultura, in cui i laboratori realizzati dai giovani studenti del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo, hanno fatto da cornice ad importanti riflessioni culturali e sociali sul rapporto dell’uomo con l’Ambiente e sulle dinamiche delle migrazioni viste alla luce della Storia Antica, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 18,00, presso l’Auditorium dell’Istituto, in via Perito, ad Eboli, si celebreranno i primi 5 anni di vita dell’indirizzo Musicale.

Il Liceo Musicale all’interno del “Perito-Levi” ha preso il via infatti nel settembre del 2015, e proprio quest’anno vedrà i primi studenti affrontare l’esame di Maturità. In questi anni, grazie al lavoro di un corpo docenti di grande valore e all’impegno dei ragazzi, il Liceo Musicale, intitolato a “Pino Daniele”, è divenuto un punto di riferimento a livello provinciale per questo indirizzo di studi e la sua Orchestra oggi è richiesta in molteplici manifestazioni pubbliche.

Il “Perito-Levi-Daniele” è parte importante di un vero e proprio Polo Liceale che ha al proprio interno lo storico Liceo Classico “Enrico Perito” che oggi ha anche l’indirizzo di Liceo Classico Europeo, il Liceo Artistico “Levi” e appunto il Liceo Musicale “Daniele”.

Per celebrare questo primo traguardo che sta per essere tagliato, nasce l’evento “Il…Lustro”, realizzato, come si legge sull’invito “con la complicità del Liceo Artistico “Carlo Levi” e del Liceo Classico “Enrico Perito”.

Attorno all’Orchestra e al Coro del Liceo Musicale che conta oltre 80 giovani musicisti, guidati da valenti docenti e veri e propri Maestri, oltre al Dirigente Scolastico, Giovanni Giordano, al Sindaco di Eboli, Massimo Cariello e all’Assessore all’Istruzione, Angela Lamonica, ci sarà l’intera comunità scolastica e le loro famiglie.

Previsti anche ospiti di eccezione come il cantautore Francesco Baccini, l’attore e regista Massimo Bonetti, il regista Luca Guardabascio, il cantante e musicista, Marcello Cirillo, la cantante Concetta De Luisa e il Trio Capri Jazz.

L’iniziativa è aperta a tutti.