Igor Tudor se ne va, una bomba mediatica italiana!

Mercato OM – Secondo Sportitalia, Igor Tudor ha deciso di lasciare l’Olympique de Marseille a fine stagione.

Igor Tudor era in conferenza stampa giovedì, due giorni prima della partita tra OM e Brest per la 37esima giornata di Ligue 1. Con le voci che girano sul suo futuro, il croato non ha rimosso l’ambiguità che circonda la sua situazione.

“Il mio futuro? Sono questioni interne, ne parleremo con i dirigenti. Forse la prossima settimana faremo uno scambio”.Il tecnico croato, sotto contratto con l’OM fino al 2024, ha risposto prima di elogiare la qualità del suo rapporto con la sua dirigenza: “Abbiamo una relazione davvero onesta, una relazione bellissima. Ad essere onesti, non credo di aver mai avuto una relazione come questa in nessuno dei club in cui sono stato prima, con così tanti interessi.

Tudor e OM, divorziati?

Ma quando gli è stato chiesto esplicitamente se voleva restare all’OM, ​​Igor Tudor si è rifiutato di rispondere. È in questo clima incerto che il media italiano Sportitalia, non certo il più seguito del Paese, ha confermato da ieri sera che Igor Tudor ha deciso di lasciare l’OM. “I Tudor hanno deciso: il divorzio è”, Titoli dei media italiani.

“Il croato ha già deciso il suo destino. Le sue possibilità di restare al Marsiglia sono scarse, quindi Tudor potrebbe essere uno dei nomi più caldi del domino estivo all’orizzonte.Aggiungete i media italiani e attenuate un po’ le loro opinioni.

Per ora, nessun media francese ha confermato l’informazione, né esperti di calciomercato italiani come Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto. Perciò stai attento. È del tutto possibile che Sportitalia abbia tentato una confusione e in realtà non avesse informazioni sul caso.