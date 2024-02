“I Wish You'd Hug Me”: Un avventuriero anima i suoi compagni di squadra e la tribù avversaria in “Koh Lanta: Immunity Hunters”

Il ritorno del Matokan dall'ultimo Consiglio dei Dieci. Se Alicia era una buona amica, le difficoltà che ha dovuto affrontare nei test fisici hanno superato la sua avventura Koh Lanta: Cacciatori di immunità. Al campo, Julie, che sta per essere eliminata, si sente al caldo e cercherà di integrarsi di più chiacchierando.Torte e depilazione” con le ragazze.

Il test di convenienza è escludente. Chi uscirà per ultimo verrà eliminato direttamente Ko Lanta. Al contrario, chi lo vincerà avrà diritto a scegliere un indizio che lo condurrà alla Collana dell'Immunità e potrà offrire tre chili di riso alla sua squadra. Grande vantaggio. “La posta in gioco è alta sia che vinciamo sia che perdiamo. Quindi non c’è scelta, devi vincere“, annuncia Alexis che, come gli altri avventurieri, si prepara a posizionarsi un pezzo di bambù da 2,9 kg (2,2 kg per le donne) sul suo cranio e tenerlo lì il più a lungo possibile.

Vincitore dell'evento, Ricky dedica questa vittoria a sua madre. “Spero che dica che è orgogliosa di me e mi abbracciHa detto prima di aggiungere:Non ci diciamo mai “ti amo” e non ci abbracciamo mai. Spero che quando mi vedrai mi abbraccerai.“Parole che hanno toccato Emily.” Mi commuove il fatto che abbia bisogno di “ti amo” e di abbracci. Anch'io sono una madre“La commessa annuncia al telefono piangendo. Sul lato giallo, anche Sarah è colpita.”Toccalo. È difficile restare nei panni del tuo avversario”, ha detto a Denise Brugniart.

Amri e Natalie, le prime ad abbandonare il bambù, si scontrano in un labirinto cervellotico. Un incontro equilibrato che alla fine è stato vinto dall'ex campione del mondo di boxe. La più anziana di questa stagione non nasconde la sua delusione. “Sono disgustato“Lo ha detto tra le lacrime.”Non volevo lasciarli […] Sono così deluso da me stesso, sconvolto.Saluta i suoi compagni di squadra e lascia l'isola delusa.

Tra i Rossi, gli avventurieri non vedono l'ora di accendere un fuoco per poter cuocere il riso vinto durante la Prova del Riposo. Dopo diversi tentativi, Maxim è riuscito a creare una fiamma. Questo è tutto ! Da parte sua, Ricky ha letto il suo indizio e si è reso conto che avrebbe dovuto recuperare il suo ciondolo durante il test di immunità, con piena discrezione.

Entrata da poco nell'avventura, Léa vuole mettere in mostra le sue abilità. Questa è una buona cosa perché il test di immunità viene eseguito sott'acqua, che è il terreno di gioco preferito dei soccorritori. Si tratta di una staffetta durante la quale entrambe le squadre devono recuperare 12 tartarughe poste sott'acqua. Vincono ancora una volta i Reds. “Sono felice di portare questo alla mia squadra“, dice la nuova recluta.

“Sembra che fosse nella sua jacuzzi.”

In campo giallorosso la sconfitta finisce male. Nell'obiettivo della telecamera c'è William che, nonostante il suo cappello da sopravvivenza, ha deluso i suoi compagni di squadra apparendo come un povero nuotatore. “Sembrava che fosse nella sua vasca idromassaggio“Tutti lo accusano di nascondere la sua debolezza”, dice Sarah.

Ricky non è l'unico a trovare la collana. Nel campo giallo anche Pauline e Aurelien hanno avuto questa opportunità. Quest'ultimo è costretto a usare la sua arma segreta nel prossimo consiglio e decide di condividerla con Sarah. Da parte loro, Pauline e Ricky terranno la loro preziosa bambina.

Con il massimo dei voti contrari, William lascia l'avventura. Se l'esperienza del 62enne è stata utile alla squadra, le difficoltà incontrate durante l'evento acquatico hanno pesato molto sul piatto della bilancia.