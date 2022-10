I vegetariani hanno il doppio delle probabilità di soffrire di depressione rispetto agli onnivori

Tempo di lettura: 2 minuti – rilevato ScienceAlert

Quando si sceglie di seguire la dieta vegetariana, le critiche sono all’ordine del giorno. Le critiche si basano spesso sullo stesso argomento: carenza nutrizionale. Lontano dalle credenze popolari, ScienceAlert con Lumiere un studio brasiliano I vegetariani soffrono il doppio degli episodi depressivi rispetto ai mangiatori di carne. Ma che ci piaccia o no, le esigenze nutrizionali non sono la causa.

Dopo aver identificato tassi più elevati di depressione nelle persone che hanno abbandonato la dieta attiva, i ricercatori hanno analizzato un’ampia gamma di fattori: calorie totali, proteine, micronutrienti, lavorazione degli alimenti… Inutile: non è stata dimostrata alcuna associazione tra il contenuto nutrizionale di la dieta e gli episodi di depressione. Allora qual è il collegamento che potrebbe essere? C’è un catalizzatore?

Tutto risulta essere psicologico. Secondo i media scientifici, “La depressione incoraggerebbe le persone a diventare vegetariane, non il contrario. La depressione promuove la ruminazione di pensieri negativi e sensi di colpa. Quindi, se assumiamo che tutti si trovino costantemente di fronte alla realtà traumatica della carneficina e dell’allevamento intensivo, cosa sono i più colpiti? Quelli di umore cupo.

Ciò comporterà molti minuti di pensiero e desideri per evolvere verso una dieta priva di carne. “Ci sono prove che gli individui con depressione da lieve a moderata hanno giudizi e percezioni più realistici del loro ruolo e delle loro capacità”, Termine di ScienceAlert.

Sarcasmo, indifferenza, depressione

Le relazioni sociali possono anche influenzare la salute mentale dei vegetariani, essendo a volte fonte di ridicolo e ostracismo. Attaccare i valori a cui tengono a volte può portare a una sensazione di esclusione, che può essere causa di disturbi depressivi.

Per vedere se questa teoria è corretta, sarebbe interessante notare il legame tra una dieta vegetariana e la depressione in un paese come l’India, dove tale dieta è considerata una norma più sociale. C’è ancora una domanda più importante: con l’aumento del numero di vegetariani nei paesi sviluppati, vedremo scomparire questa associazione nel corso degli anni?

Poiché il trattamento barbaro degli animali continua a causa dell’elevata domanda di carne a buon mercato, i vegetariani hanno motivo di essere confusi. E poi, cosa potrebbe esserci di più frustrante che ignorare tale crudeltà?