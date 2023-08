I titoli di stato di Van Peteghem sono stati un successo, e dentro Vivaldi si parla: “Si sta riscattando dopo il fallimento della riforma fiscale”.

In pochi giorni sono stati raccolti più di 12 miliardi di euro. I titoli di Stato lanciati dal Ministro delle Finanze, Vincent Van Peteghem (CD&V), hanno avuto un enorme successo, superando il record di 5,7 miliardi di dollari ottenuto durante il mandato di Yves Leterme (CD&V). Secondo alcune previsioni la campagna, che durerà fino al 1° settembre, potrebbe raccogliere circa 20 miliardi di euro.

Politicamente è un buon passo in estate e inevitabilmente ne discutiamo dietro le quinte. “Dopo La riforma fiscale è fallita, Van Petegem si compensa con titoli di Stato. È stato fatto davvero bene.”Sentiamo dentro Vivaldi. “Alexander De Croo glielo ha permesso per consolarlo perché doveva buttare nella spazzatura la sua riforma fiscale. Lascia che un’altra fonte scorra.

Ai massimi livelli dello Stato, alcuni lamentano la mancanza di collegialità nella decisione di emettere il voucher Van Peteghem. “La decisione non è stata emessa dal Consiglio dei ministri”.Il ministro ci scivola. La trasmissione deriva da una selezione consensuale del governo effettuata prima delle festività. Il via libera è stato poi dato durante una riunione dei capi di stato maggiore (DAB). “Vincent van Petegem non l’ha fatto da solo. Siamo qualificati con il vice primo ministro.

Se tutti i membri di Vivaldi accolgono con favore la pressione esercitata sulle banche da questo processo, non tutti sono ottimisti riguardo al futuro. Innanzitutto perché le operazioni presentano alcuni difetti: vittima del proprio successo, l’agenzia di debito ha difficoltà a tenere il passo con la domanda. Ma è soprattutto la questione del pagamento degli interessi a preoccupare.

Se si raggiungono i 20 miliardi di euro di contributi, gli interessi che lo Stato dovrà pagare alla popolazione l’anno prossimo saliranno a 562 milioni di euro (ad un tasso di interesse del 3,3% a cui si sottrae una ritenuta alla fonte del 15%). Come si potrà ripagare questo mezzo miliardo in più? “Dovremo affrontare questo problema durante le discussioni sul bilancio.”avverte il vice primo ministro.

Un’opinione non condivisa dalla Federal Debt Agency e dal Segretario del Tesoro. Il Belgio prende in prestito decine di miliardi di euro ogni anno dal mercato del debito. Il livello del tasso di interesse sui titoli di stato è stato determinato sulla base degli interessi che il Belgio doveva pagare sul mercato internazionale. Pertanto non sarebbe necessario recuperare tali interessi riducendo le componenti di bilancio. Questo processo consentirebbe di ridurre il deficit di bilancio, poiché il Tesoro dovrebbe prendere in prestito meno del previsto dai principali investitori.

È stata contattata la segretaria di Stato responsabile del Bilancio, Alexia Bertrand (Open VLD), che sostiene l’agenzia. “Il successo dei titoli di stato è positivo per il governo. Ciò dimostra che esiste un modo per mobilitare il risparmio in Belgio e invia un segnale importante alle banche. Ciò è in linea con ciò che volevamo fare chiedendo alle banche di aumentare i tassi di risparmio.