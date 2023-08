Un ritorno di borsa disastroso per Evergrande, una società cinese fortemente indebitata

È ripresa oggi, lunedì, la quotazione della società cinese fortemente indebitata “Evergrande” alla Borsa di Hong Kong, in calo non appena sono state aperte le borse, dopo 17 mesi di sospensione per non aver pubblicato i suoi risultati finanziari.

Il titolo è sceso di quasi l’87% durante le negoziazioni di lunedì mattina, con la capitalizzazione di mercato di Evergrande scesa a circa 590 milioni di dollari entro mezzogiorno. Nel 2017 ha raggiunto il picco di oltre 50 miliardi di dollari.

Le negoziazioni sono riprese oggi alle 9 (01:00 GMT di lunedì), secondo un avviso pubblicato sul sito della Borsa di Hong Kong.

La società ha detto in una dichiarazione venerdì checompletare” i suoi obblighi, compresa la pubblicazione dei suoi risultati, eRispetto delle linee guida sui rimborsiCreato dalla Borsa.

L’indirizzo è stato cancellato nel marzo 2022 perché la società, che era in gravi difficoltà, non aveva ancora pubblicato i risultati per il 2021.

I risultati annuali per il 2021 e il 2022 sono stati finalmente pubblicati il ​​mese scorso, motivo per cui l’exchange ha dato il via libera alla ripresa delle negoziazioni.

incontri con i creditori

Lunedì Evergrande ha rinviato gli incontri con i creditori sulla ristrutturazione del debito estero poche ore prima del previsto.

Un ritardo di circa un mese consentirebbe ai creditori di farloconsiderazione, comprensione e valutazionepiano, ha detto la società in un documento azionario.

Il piano Evergrande proposto offre ai creditori la possibilità di scambiare il proprio debito con nuovi titoli emessi dalla società o azioni di due filiali, Evergrande Property Services Group e Evergrande New Energy Vehicle Group.

Gli incontri sono programmati tra il 25 e il 26 settembre, secondo il promotore “secondoSecondo il programma che i creditori si aspettano.