I sindacati chiedono dettagli sul futuro di Audi Bruxelles: “Cosa succederà dal 2027” | Belgio

Il quotidiano De Tijd ha riferito sul suo sito web, sulla base di articoli dell'agenzia di stampa Reuters e della rivista automobilistica tedesca Automobilwoche, che Audi sta riorganizzando la sua rete di produzione globale. Lo stabilimento di Bruxelles potrebbe quindi ritrovarsi senza modello dopo il 2027. La produzione del modello elettrico Q8, attualmente fabbricato a Bruxelles, dovrebbe essere spostata in Messico e Cina.

Il portavoce della fabbrica Audi a Bruxelles, Peter Dore, ha spiegato di non voler rispondere a queste voci.

Le informazioni apparse su diversi media continuano a destare preoccupazione, spiega il rappresentante sindacale dell'ACV Ronnie Liedts. Conferma che le quantità in fabbrica stanno già diminuendo. La chiusura delle linee di produzione nelle prossime due settimane è ufficialmente dovuta alla carenza di pezzi, ma secondo il funzionario sindacale anche le vendite del modello sono diminuite.

“Stiamo parlando con la direzione per vedere come organizzeremo lo stabilimento nei prossimi anni. La domanda è cosa succederà a partire dal 2027. Ovviamente ci saranno troppi dipendenti”, spiega il rappresentante sindacale, che è particolarmente preoccupato per il quasi 500 lavoratori Temporanei: Audi Bruxelles impiega circa 3.000 persone, oltre ai lavoratori temporanei.