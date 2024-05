I ricercatori hanno finalmente scoperto perché le orche attaccano le barche nello Stretto di Gibilterra

Gioco sull’aggressività

Troppo cibo coinvolto

“Questo comportamento ha punti in comune con tendenze osservate altrove, sembra essere correlato al gioco o alla socializzazione e potrebbe essere stato incoraggiato dai recenti aumenti nell’abbondanza e nella disponibilità delle prede – che riducono il tempo necessario per procurarsi il cibo – e dalla riduzione delle interazioni negative con la pesca”, si legge nel rapporto”.

Pertanto, i ricercatori invitano i marinai a non allontanarsi troppo dalla costa e a non utilizzare deterrenti (petardi, scosse elettriche) che danneggiano le specie. Secondo loro, queste misure non solo sono inefficaci, ma potrebbero contribuire ad aumentare l’aggressività delle orche. Gli esperti raccomandano inoltre di modificare il timone per renderlo meno attraente per le orche.