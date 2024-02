I prezzi bassi possono far risparmiare fino a 37.000 € su un appartamento del valore di 226.125 €

Concretamente, secondo i calcoli di Immoweb, se si investe in un appartamento del valore di 226.125 euro (il prezzo medio di un appartamento di 75 mq in Belgio, calcolato sulla base del prezzo medio al metro quadro al 1 febbraio 2024, che ammonta a 3.015 euro, escluse le spese di segreteria Giustizia ), con un mutuo ipotecario al tasso del 3,55% su 20 anni, la vostra rata mensile ammonta a 1.317 euro.Potresti prendere in considerazione la possibilità di rinegoziare questo tasso in 6 mesi portandolo a un tasso di default del 3,05%. Potete quindi ridurre la vostra rata mensile di 56 €, pari a un risparmio totale sugli interessi pari al 4,5% del valore dell'immobile (10.287 €). “Se si preferisce mantenere la stessa rata mensile, ma ridurre il periodo di rimborso, questa rinegoziazione potrebbe abbreviarlo di 13 mesi, il che equivale a un risparmio totale sugli interessi del 6,5% del valore della proprietà (€ 14.796).”

I tassi ipotecari sono crollati drasticamente: perché questo sta avendo un impatto reale sulla capacità di contrarre prestiti Nel secondo scenario Immoweb valuta di rinegoziare a 1, contando su un tasso di default del 2,55%, ovvero una riduzione delle tariffe dell'1% rispetto al prezzo iniziale. "Per lo stesso appartamento è possibile ridurre la durata del mutuo di 23 mesi, il che rappresenta un guadagno sul costo del mutuo sul valore dell'immobile del 12,8% (28.886 euro), oppure beneficiare di una riduzione mensile di 109 euro, equivalenti ad una riduzione del costo del credito pari a 22.586 euro pari al 10% del valore dell'immobile. Infine, se aspetti due anni e ottieni un tasso di default del 2,05%, "Puoi anche sperare di risparmiare un totale di € 31.079 se riduci la rata mensile di € 154 o del 13,7% del valore della proprietà e fino a € 37.020 o del 16,4% dell'importo di acquisto della tua proprietà se mantieni lo stesso rimborso mensile ma riduci il durata di 29 mesi." Rifinanziamento ipotecario ©IPM Graphics La domanda di mutui è in caduta libera