“I pasti ricevuti in carcere sono migliori” (foto)

Il padre di 4 bambini di New York ha condiviso una foto del pasto su Facebook. Il post è diventato rapidamente virale, con persone arrabbiate per le porzioni scarse e un ex prigioniero che ha parlato ai media locali per dire che mangiavano meglio in prigione.

Alcuni bambini dipendono dai pasti forniti dalla scuola. Lo capiscono. Secondo me, è un fallimento per questi ragazzi”, spiega Chris nel suo post.

La denuncia di Chris è stata trattata dal New York Post e includeva un commento di un ex detenuto a Rikers Island, una prigione di New York. Secondo lui, “I pasti ricevuti in carcere sono migliori, ma non di molto. È triste e patetico, ma è caratteristico del governo”.

La risposta del preside: “Siamo soggetti alle stesse linee guida dietetiche di tutte le scuole pubbliche del paese, che limitano la diversità dei pasti da scuola a scuola. Alcuni pranzi nelle immagini sono fuorvianti perché mostrano porzioni incomplete che non contengono tutte le scelte a disposizione degli studenti che superano la linea Pranzo Tuttavia, è chiaro che molti studenti e genitori vorrebbero vedere un cambiamento”.