Relitto dell’esercito americano nella seconda guerra mondiale ritrovato dopo 77 anni: ‘appena scomparso’ (FOTO)

Il relitto di un aereo dell’esercito americano perso durante la seconda guerra mondiale è stato trovato nell’Himalaya indiano dopo una pericolosa operazione di ricerca che ha causato la morte di tre piloti, 77 anni dopo l’incidente aereo e ha ucciso tutte le 13 persone a bordo.

Il C-46 stava volando da Kunming, nel sud della Cina, quando fu colpito da una tempesta su un’area montuosa nello stato indiano dell’Arunachal Pradesh nel gennaio 1945″.Non abbiamo mai più sentito parlare di questo aereo. È appena scomparsoLo ha detto questa settimana all’Afp l’americano Clayton Kohls, presidente e fondatore dell’organizzazione non governativa MIA Recoveries, che ha condotto la ricerca sotto gli auspici del figlio di uno dei passeggeri.

Il signor Kohlis e il suo team di guide locali etniche Lisu hanno incontrato condizioni difficili in montagna, a volte dovendo attraversare fiumi di acque profonde e accamparsi a temperature gelide ad alta quota. Lo scorso settembre tre di queste guide sono morte di ipotermia, nella prima tappa del viaggio, mentre si accampavano nel bel mezzo di una bufera di neve.

In cima a una montagna innevata

Il mese scorso, il team ha finalmente scoperto il relitto in cima a una montagna innevata, riconoscibile dal numero ancora visibile sulla coda dell’aereo. I resti dei passeggeri non sono stati trovati lì.

Il signor Kohls è stato incaricato da Bill Shearer, figlio di un ufficiale a bordo. “Tutto quello che posso dire è che sono entusiasta solo di sapere dove si trova. È triste ed esilaranteShearer ha detto ad AFP via e-mail da New York.Sono cresciuto senza un padre. Penso solo alla mia povera mamma, quando ho ricevuto un telegramma che le diceva che suo marito era scomparso e che era rimasta sola con me, una bambina di 13 mesi.“, Ha aggiunto.

condizioni atmosferiche estreme

Centinaia di aerei militari statunitensi sono scomparsi dai teatri operativi in ​​India, Cina e Birmania durante la seconda guerra mondiale. Mentre il fuoco ostile delle forze giapponesi ha causato perdite su alcuni aerei, secondo Kohlis, la maggior parte è stata danneggiata da combattimenti ghiacciati, venti di uragano e altre condizioni meteorologiche estreme.

Dalla sua fondazione all’inizio degli anni 2000, la sua organizzazione MIA Recoveries, specializzata nella ricerca di aerei della US Air Force, ha trovato 26 velivoli scomparsi da decenni, che rappresentano 266 persone nell’elenco ufficiale MIA (disperso in azione). sito web.