I missili russi “distruttivi” sul fronte ucraino: ben poco può proteggere l’uomo dai loro effetti

La trasmissione delle notizie in particolare Dal Ministero della Difesa russo il 3 aprile, è particolarmente preoccupante. Unità ricevute delle forze aviotrasportate nella regione di Saratov, andando al fronte in Ucraina “per la prima volta” Sistemi di artiglieria missilistica termica TOS-1A.

“Ricevi un’arma pericolosa che non ha eguali negli arsenali.” I western sono stati raccontati dal colonnello Alexei Goncharov. quali sistemi “provocando il panico tra i nostri nemici”Ha aggiunto, “Convinti che il loro uso sapiente ci avvicinerà alla vittoria.”. Queste armi, schierate come parte delle forze di protezione nucleare, biologica e chimica piuttosto che come unità di artiglieria regolare dell’esercito russo, sono particolarmente devastanti. La Russia non è l’unica che l’ha usata nella storia.

Con un “massiccio attacco” di missili russi a est, Zelenskyj ha elogiato la resistenza ucraina: “Libereremo tutte le nostre terre”.

ai rifugi sotterranei

Le autorità e le ONG ucraine avevano già accusato Mosca di utilizzare munizioni a grappolo vietate, oltre a bombe termobariche, sul territorio del suo vicino all’inizio del conflitto, cosa che Mosca ha sempre negato. oro, Osservatore dell’Istituto per gli Studi sulla Guerra “Dispiega il sistema TOS-1 vicino a Kreminna entro e non oltre il 1 aprile”. Questa città del Donbass è occupata dai russi, che da mesi cercano di impossessarsi di aree dell’Oblast di Luhansk che ancora non controllano.

Secondo Marianne Hanson, specialista in relazioni internazionali presso l’Università del Queensland, le termomunizioni lo sono “Dispositivi distruttivi, che creano una palla di fuoco che divora ossigeno seguita da un’onda d’urto mortale”E “Molto più potente della maggior parte delle altre armi convenzionali”. Perché condivide un articolo Pubblicato su La conversazioneQueste bombe “Efficace nelle aree urbane o aperte, può entrare nei bunker e in altri luoghi sotterranei, privando i suoi occupanti di ossigeno. Ci sono pochissime cose che possono proteggere gli esseri umani e altre forme di vita dall’esplosione e dall’effetto incendiario”.. Passerà una nuova fase di terrore?

La guerra in Ucraina: “L’esercito di Putin sarà sconfitto entro ottobre”