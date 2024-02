I migliori alimenti fermentati per migliorare la salute dell’intestino

In un post su Instagram, l'epidemiologo britannico Tim Spector consiglia quattro alimenti fermentati da aggiungere al piatto per prendersi cura del nostro microbioma.

Negli ultimi anni, gli alimenti fermentati sono diventati il ​​consiglio numero uno per migliorare la digestione e ridurre i disturbi intestinali. Ma quali dovremmo scegliere per migliorare la salute dei nostri microrganismi? Questa è la domanda a cui ha voluto rispondere Tim Spector, professore britannico di epidemiologia genetica e autore di libri sulla nutrizione. In un videoclip pubblicato il 19 febbraio sul suo account Instagram e sull'account del media inglese specializzato in nutrizione ZOE, lo specialista presenta i quattro alimenti fermentati più benefici per il nostro intestino.

Succo di Kombucha, kimchi, kefir…

“Mangiare una piccola porzione di cibi fermentati ogni giorno può aiutare ad aumentare la diversità del microbioma intestinale, che è associato a un miglioramento della salute”, ha scritto Tim Spector nella didascalia del suo post. La fermentazione, attraverso il suo effetto “probiotico”, ha molte virtù. In un precedente articolo, Gabriel Perlmutter, primario del Dipartimento di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione dell’Ospedale Antoine Peclair di Clamard, ci spiegava che i “batteri buoni” presenti negli alimenti fermentati “hanno molteplici effetti antinfiammatori: sul sistema immunitario, sulla digestione , porosità intestinale, diabete, eccesso di colesterolo e perfino dolori articolari”.

Ma quale prodotto scegliere? Non importa se si tratta di kefir (bevanda a base di siero di latte fermentato), crauti, kimchi (peperoni e verdure fermentati) o kombucha (bevanda di tè dolce). Secondo Tim Spector, questi quattro alimenti hanno benefici probiotici simili e contengono un numero equivalente di batteri: “Sono 10 volte più nutrienti dello yogurt o di un pezzo di formaggio”, afferma.

In pratica scegliamo i prodotti fermentati che più ci piacciono e li aggiungiamo – quando possibile – al contenuto del nostro piatto. “Se trovi il kimchi troppo piccante, prova a crearne uno tuo con meno scaglie di peperoncino o opta invece per i crauti”, consiglia Tim Spector. Per chi è preoccupato per il contenuto di sale nei crauti, scegli il kefir e, se non ti piacciono i latticini, prova il kefir d'acqua (o kefir di frutta) o il succo di kombucha. La cosa migliore è diversificare il nostro consumo di cibi fermentati. Perché più consumiamo, migliore sarà la nostra salute e quella dei nostri microrganismi, ha infine promesso.