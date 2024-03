“I miei genitori non si aspettavano questo.”

Pierre de Mer è stato ospite di Frédéric Lopez domenica 17 marzo. Il giovane cantante belga ha raccontato ai suoi genitori come ha fatto coming out.

Pierre de Mer ha giocato il gioco di Frédéric Lopez partecipando allo spettacolo “La domenica in campagna” domenica 17 marzo. Il cantante di “Un giorno sposerò un angelo” ha parlato della sua omosessualità, e in particolare ha raccontato la reazione dei suoi genitori quando si è sposato. Fuori.

“So di essere gay da quando avevo 13 anni ma non voglio esserlo. Inoltre, frequento un college molto tradizionale, quindi questo crea un senso di proibizione Il 22enne belga. Ma l'adolescente si sente rassicurato quando vede che i “geni” sono “tutti gay”. “Vigilia “Saint Laurent e Freddie Mercury… per fortuna ci sono queste persone, è molto conveniente”, ha aggiunto.

La dolce reazione di suo padre

“Fino all'età di 18 anni mi dicevo: 'Non lo dirò a nessuno'. È facile nascondere il proprio orientamento sessuale. Ma mi sono innamorata di un ragazzo che aveva un anno meno di me quando avevo 18, in seconda media. Trovo in lui un'aura “Una sorta di dolcezza e purezza. Ero attratto da questo. Mi dico che è meraviglioso, l'ho trovato. Alla fine gliel'ho detto, l'ho detto al mio migliore amico. Non potevo non nasconderlo.”

Ha continuato: “Non è successo niente di romantico, non era reciproco”. MaNonostante lui, mi ha fatto molto bene perché ho dovuto dirlo a mia madre, e poi a mio padre. Sono rimasto sorpreso ma è stato fantastico. L'ha presa molto bene e mi ha abbracciato forte. Tremavo quando gli ho detto che era doloroso, ma è andata bene. Mi ha dato molta fiducia. I miei genitori non si aspettavano molto… anche se avevano molte prove! » Pierre de Mer confidò di aver vissuto un’infanzia “molto felice” prima di diventare più emotivo nell’adolescenza e diventare, secondo le sue parole, “un piccolo sciocco”.