I marocchini preferiscono le proprietà spagnole

Gli alloggi in questa provincia della Comunità Valenciana suscitano ancora un interesse particolare tra gli stranieri. Secondo la statistica della documentazione per l'anno 2023 pubblicata dalla Facoltà di Documentazione di Castellon, i marocchini sono nei primi tre posti tra gli acquirenti stranieri di case in città, con 332 acquisti, dietro ai rumeni (662) e ai francesi (403). . Nella top ten troviamo gli ucraini (88) e i russi (58), seguiti da svizzeri e cinesi. Giornale mediterraneo.

Durante lo scorso anno, 2.826 immobili su un totale di 12.399 immobili sono stati acquistati da stranieri a Castellón, ha rilevato nel suo rapporto il Collegio Notarile, indicando un calo del 2,73% rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista finanziario, gli stranieri spendono in media 86.324,90 euro per l'acquisto di un immobile nella provincia, una cifra inferiore ai 91.380,21 euro spesi in media dagli spagnoli.

Nel dettaglio, il 96,07% degli stranieri preferisce case usate e il restante 3,78% preferisce acquistare immobili nuovi. Solo lo 0,15% ha una casa in costruzione. La maggior parte di queste acquisizioni, ovvero il 78,5%, riguarda appartamenti. Il restante 21,5% sono immobili unifamiliari. Località come Castelló, Peñíscola, Vinaròs, Orpesa o Cabanes sono le preferite da questi stranieri.