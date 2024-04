Automotive/Italia: muore a 65 anni l'amministratore delegato di Pininfarina

L'amministratore delegato di Pininfarina, Paolo Pininfarina, è morto martedì all'età di 65 anni, ha annunciato la casa automobilistica e società di design italiana. Il nipote del fondatore della casa torinese, figlio del grande designer Sergio Pininfarina, autore di profili per molte Ferrari, è morto “circondato dai suoi cari”, ha detto l'azienda in un comunicato.

L'azienda abbandonò la produzione in grande serie di automobili negli anni 2000 (per Alfa Romeo o Ford), ma continuò la produzione in piccola serie a Campiani vicino a Torino. Tra i suoi progetti preferiti, secondo l'azienda, Paolo Pininfarina nel 2013 ha presentato una concept car personalizzata per suo padre, basata su meccanica Ferrari. Nel 2019 ha lanciato anche la Battista, una potente supercar elettrica.