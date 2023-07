I lunghi viaggi in auto elettrica saranno presto più facili e veloci

Il Parlamento europeo ha appena votato a favore dell’impegno degli Stati membri a installare almeno una stazione di ricarica ad alta velocità ogni 60 chilometri sulle autostrade. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2026. Questo è già il caso in Francia.

I critici dell’auto elettrica sottolineano costantemente nei loro discorsi l’interesse per l’autonomia e la ricarica. Ma negli anni questi due punti sono migliorati notevolmente, grazie allo sviluppo di soluzioni di ricarica rapida. Non è più necessario disporre di batterie di grandi dimensioni, soprattutto perché queste batterie sono effettivamente controproducenti.

Infrastrutture sviluppate

Perché al momento è molto facile trovare una stazione di ricarica, visto che la Francia ne ha più di 100.000 sul suo territorio. Inoltre, è diventato più affidabile e soprattutto più potente grazie a operatori come Lidl o Kallista Energy. Se nella maggior parte dei casi si trovano nei negozi o nei parcheggi, che dire delle autostrade?

Bene, la verità è che è anche facile agganciarsi durante lunghi viaggi, come mostrato Mappa disegnata da Enedis Di cui vi abbiamo parlato in un recente articolo. E le cose dovrebbero continuare a migliorare nel corso degli anni, con lo slancio dell’Unione Europea. Mentre prevede di vietare la vendita di auto termiche nel 2035, vuole ricaricare.

E così, alla fine dello scorso anno, Bruxelles ha annunciato la volontà di obbligare i suoi Stati membri a fornire almeno una stazione di ricarica ogni 60 chilometri sulle autostrade. Una misura che ha fatto nuovamente parlare di sé all’inizio dell’anno da quando è stata ufficialmente approvata ai sensi del Regolamento Fir.

Ma questo nuovo impegno è stato raggiunto solo ora Alla fine è stato votato dal Parlamento europeo. Questo fa parte del pacchetto Si adatta a 55 nel 2030Si tratta di un piano su larga scala volto a ridurre le emissioni di gas serra in Europa Almeno il 55% entro la fine del contrattorispetto ai livelli registrati nel 1990.

Diversi cambiamenti

Tuttavia, non dovremmo aspettarci di vedere spuntare pennacchi ovunque nei prossimi mesi, perché Questo impegno sarà rispettato solo entro il 2026come specificato Sito web del Parlamento europeo. Il testo specifica che devono essere fornite stazioni di ricarica Potenza non inferiore a 400 kW ogni 60 km. Potenza enorme, permette di fare il pieno di elettroni in una quindicina di minuti per auto con geometria a 800 volt e curva di carica adeguata. Ma è possibile che questa sia la potenza della centrale, con centrali con potenza minima di 150 kW. Tuttavia, ciò consente di ricaricare la maggior parte delle auto elettriche in circa mezz’ora.

Ma non è tutto, perché Anche le stazioni di idrogeno dovranno essere installate ogni 200 chilometriPer camion e autobus elettrici, dovrebbero essere in grado di fare rifornimento ogni 120 chilometri, con una potenza compresa tra 1.400 e 2.800 kW entro il 2028.

Queste misure sono in linea con la volontà della Francia, mentre il governo ha promesso di dotare quest’anno di stazioni tutte le aree di sosta. Ma non è tutto. Lo chiede anche Bruxelles La tariffa di spedizione è indicata in kWhCome avviene attualmente per il carburante nelle stazioni di servizio. Questo dovrebbe rendere la vita più facile agli automobilisti ed evitare spiacevoli sorprese.

Infine, l’UE vuole anche che gli operatori consentano ai conducenti di pagare direttamente con carta di credito. Perché nella maggior parte dei casi, Devi avere un abbonamento ad un certo tipo di periferica, il che rende complicata la ricarica. Sarà possibile pagare anche online, grazie a un semplice QR code.

